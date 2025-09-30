Biserica Așezământului pentru copii „Sfântul Onufrie cel Mare” din Florești a fost sfințită sâmbătă de patru ierarhi.

Slujba de binecuvântare a fost oficiată de Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, alături de Episcopul Benedict al Sălajului, Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei și Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Sfințirea a fost urmată de Sfânta Liturghie, conform rânduielii. Preasfințitul Părinte Timotei a vorbit despre importanța iubirii față de aproapele și a credinței lucrătoare prin fapte.

Ierarhul a arătat că lucrarea filantropică desfășurată la Florești, în cadrul căreia mulți se jertfesc pentru semeni, are valoare veșnică și aduce cu sine har, bucurie și mântuire. Printr-o asemenea slujire se face vădită, în chip concret, iubirea față de Dumnezeu, care se reflectă în iubirea față de aproapele.

La finalul slujbei, Mitropolitul Andrei a arătat că așezământul reprezintă o pildă vie a dragostei creștine față de aproapele și a grijii părintești față de tineri, felicitându-i pe toți cei care s-au ostenit și au contribuit la ctitorirea lui.

Pentru întreaga activitate administrativă, pastoral-misionară și social-filantropică, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei i-a oferit Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru clerici protosinghelului Visarion Pașca, ctitorul și coordonatorul Așezământului pentru copii „Sfântul Onufrie”.

Așezământul pentru copii „Sfântul Onufrie”

Ideea unui astfel de proiect social-filantropic a apărut în anul 1994, odată cu înființarea Mănăstirii Florești. Proiectul a prins contur abia în anul 2013.

Astfel, în data de 13 mai s-a înfiinţat Asociaţia Filantropică „Sfântul Onufrie”, președintele asociației fiind protos. Visarion Pașca, iar pe 12 iunie, în ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Onufrie cel Mare, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei a pus piatra de temelie a așezământului pentru copii.

Aşezământul pentru copii „Sfântul Onufrie cel Mare” a fost acreditat în anul 2015 și cuprinde patru case de tip familial (două case au fost deja construite, următoarele două urmând a fi finalizate), o biserică, spațiu de recreere și loc de joacă.

Lucrările la biserica așezământului, cu hramul „Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare”, au început la 24 august 2017. Tencuiala exterioară a zidurilor a fost realizată din materiale naturale specifice zonei Transilvaniei (var, piatră de calcar și praf de marmură).

Foto credit: Mitropolia Clujului