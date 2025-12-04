Mitropolitul Andrei s-a întâlnit cu tinerele familii din Cluj-Napoca

Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului s-a întâlnit cu tinerele familii din Cluj-Napoca, în seara zilei de marți, la Biserica „Întâmpinarea Domnului”.

Întâlnirea s-a adresat cuplurilor căsătorite în anul 2025. Alături de tinerele familii au participat și preoții care le-au oficiat Sfânta Taină a Cununiei.

Seara duhovnicească a fost deschisă prin săvârșirea slujbei de Te Deum, mulțumindu-I lui Dumnezeu pentru toate darurile și binefacerile revărsate asupra familiilor.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oferit îndemnuri duhovnicești și a împărtășit bucuria pregătirii pentru sărbătoarea Nașterii Domnului.

Înaltpreasfinția Sa i-a binecuvântat pe fiecare și le-a oferit în dar câte un calendar creștin ortodox pentru anul 2026. Seara a culminat cu un concert de colinde susținut de Corul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca. Corul este dirijat de dr. Vlad Eniu.

Întâlnirea Mitropolitului Andrei cu tinerele familii a devenit deja o tradiție, fiind organizată încă din anul 2018 de Protopopiatul Ortodox Cluj-Napoca.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim