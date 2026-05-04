Să nu ne pierdem nădejdea, ci să rămânem statornici în credință, îndeamnă Mitropolitul Andrei

„Să nu ne pierdem nădejdea, ci să rămânem statornici în credință și plini de optimism”, a îndemnat în predica de duminică Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

Pornind de la Evanghelia vindecării slăbănogului de la Vitezda, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a evidențiat răbdarea și nădejdea statornică: „Slăbănogul de la Vitezda a așteptat 38 de ani, însă nu și-a pierdut nădejdea; a rămas optimist, iar Domnul Hristos l-a vindecat”.

Mântuitorul nu vindecă doar trupul, ci și sufletul omului, chemându-l la schimbarea vieții: „Minunea aceasta ne încredințează că Doctorul sufletelor și al trupurilor este Domnul nostru Iisus Hristos”.

Îmcercările spre întărirea duhovnicească

Mitropolitul a explicat că suferința și încercările pot deveni prilej de întărire duhovnicească, dacă sunt trăite cu răbdare și credință: „Suntem slabi, cădem, ne ridicăm și uneori cădem din nou, însă Domnul Iisus Hristos, la fel ca odinioară, este prezent și astăzi”.

„Și, așa cum i-a spus slăbănogului după ce l-a tămăduit: Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie ceva mai rău (Ioan 5, 14), tot astfel ne spune și nouă: să avem grijă să nu mai păcătuim, pentru ca să nu ni se întâmple ceva mai rău”.

În încheiere, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a subliniat că „Domnul Iisus Hristos este Doctorul cel Mare, Care l-a tămăduit pe slăbănogul de la Vitezda și Care mereu îi tămăduiește pe cei ce se apropie de El cu multă credință”.

