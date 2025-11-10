Mitropolitul Andrei la Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie”: Suntem conștienți de efemeritatea vieții

La Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca, a fost oficiat parastasul pentru pacienții care au trecut la Domnul în anul 2025. Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului a evidențiat existența trecătoare a vieții omului, subliniind că „suntem conștienți de efemeritatea vieții lor și a noastre”.

În ultimul an, în perioada noiembrie 2024 – noiembrie 2025, la Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” au fost îngrijiți aproximativ 800 de pacienți, dintre care 582 au trecut la Domnul.

Slujba Parastasului a fost oficiată în curtea așezământului de Mitropolitul Andrei, împreună cu un sobor de clerici. Înaltpreasfinția Sa s-a rugat și pentru vrednicul de pomenire Episcop vicar Vasile Flueraș (Someșanul), ctitorul centrului.

Odihnă întru Împărăția Sa

Mitropolitul Clujului a subliniat importanța rugăciunii pentru cei adormiți și a trăirii creștine autentice:

„În ajunul sărbătorii Sfântului Nectarie ne-am adunat să ne aducem aminte de cei ce au fost și au trecut în eternitate, auzind mulțimea numelor lor. Noi ne-am adunat să ne rugăm pentru cei morți ca Dumnezeu să le facă parte de odihnă întru împărăția Sa”.

„Sigur că sufletul nostru suferă, legăturile cu ei fiind foarte multe și considerând noi că mulți dintre ei au plecat prea devreme din această lume”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Pe ei să-i odihnească Dumnezeu în împărăția Sa, iar nouă să ne dea putere ca, atâta cât mai trăim, să trăim frumos, ca ceea ce facem să capete valență veșnică”, a adăugat mitropolitul.

Realizările recente

Părintele Bogdan Chiorean, directorul centrului, a mulțumit tuturor celor care sprijină lucrarea social-medicală începută în urmă cu 12 ani.

Părintele a amintit realizările recente, între care inaugurarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” din Sânnicoară, precum și planurile de extindere a unității medicale, prin construirea unei noi clădiri care va crește capacitatea centrului cu 50%.

De hramul centrului, duminică în paraclis a fost oficiată Sfânta Liturghie, fiind moment de rugăciune și comuniune pentru pacienți, personal și binefăcători.

Scurt istoric

Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” este un proiect medico-social al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, inițiat în anul 2009 de vrednicul de pomenire Episcop vicar Vasile Flueraș, cu binecuvântarea Mitropolitului Bartolomeu Anania.

Inaugurat în 9 noiembrie 2012, centrul oferă anual sprijin gratuit pentru sute de pacienți. În prezent, dispune de 48 de paturi, o farmacie, un centru de zi, un paraclis și o sală de conferințe, iar echipa sa medicală este formată din aproximativ 50 de persoane.

De la deschiderea instituției, peste 7.800 de persoane cu boli cronice progresive au beneficiat gratuit de asistență medicală, spirituală, psihologică și socială, indiferent de confesiune, statut social sau etnie.

Foto credit: Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului / Darius Echim