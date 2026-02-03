Mitropolia Moldovei și Bucovinei anunță înființarea a două noi așezăminte monahale

Sinodul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei s-a reunit luni în ședință la Iași, unde a anunțat înființarea unor noi așezăminte monahale.

Sinodalii au hotărât înființarea Metocului Poiana Cerbului cu hramurile Sfântul Cuvios Filaret cel Milostiv și Sfânta Mare Muceniță Marina în subordinea Mănăstirii Neamț.

Un astfel de metoc va fi înființat și în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, care va fi subordonat Mănăstirii Sihăstria Râșcăi și va purta hramul Sfântul Dimitrie.

În aceeași ședință a fost hotărâtă ridicarea Schitului de călugări „Pogorârea Sfântului Duh” din localitatea Vadu Negrilesei, județul Suceava, la rang de mănăstire cu hramurile „Pogorârea Sfântului Duh și Sfinții Cuvioși Cleopa și Paisie de la Sihăstria”.

Pe ordinea de zi s-a aflat și aprobarea tematicii și a bibliografiei orientative pentru obținerea gradului I în preoție.

În prezent, biserica Mănăstirii Vadu Negrilesei se află în curs de edificare. Așezământul monahal este situat în apropierea bordeiului în care a locuit Sfântul Cleopa.

