Mănăstirea Vadu Negrilesei și-a cinstit pentru prima dată ocrotitorii – Sfinții Paisie și Cleopa de la Sihăstria

Mănăstirea Vadu Negrilesei din județul Suceava, primul așezământ monahal închinat Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria, și-a cinstit marți ocrotitorii pentru prima dată.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în Paraclisul „Pogorârea Sfântului Duh” de la demisolul bisericii mari a mănăstirii.

Din sobor au făcut parte Arhim. Mihail Bălan, starețul Mănăstirii Sihăstria Râșcăi și exarh de zonă, stareți ai mănăstirilor din Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc, precum și slujitori ai parohiilor din împrejurimi.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de studenți la Facultatea de Teologie „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași și elevi la Liceul Teologic „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava.

La momentul rânduit, ierodiaconul Teofil (Gheorghe) Șapcă a fost hirotonit ieromonah pe seama Mănăstirii „Sfântul Ilie” din Dorna Candrenilor, județul Suceava.

Au participat Vasile Zamcu, primarul Comunei Stulpicani, alți reprezentanți ai autorităților locale precum și mulți credincioși.

„Decaloguri” dedicate celor doi sfinți

La final, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a citit mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, cu prilejul prăznuirii Sfinților Cuvioși Părinți Paisie și Cleopa, rezumat în două Decaloguri, care pun la inima credincioșilor virtuțile marilor nevoitori și reperele unei vieți așezate „cu și întru Preasfânta Treime”.

„Deodată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, să luăm și aceste cuvinte și să ni le facem merinde pentru suflet și far luminos pe calea vieții noastre cea întru Dumnezeu”, a spus părintele episcop vicar.

Arhim. Ștefan Gușă, starețul Mănăstirii Vadu Negrilesei, a transmis mulțumiri Înaltpreasfințitului Părinte Calinic pentru binecuvântare și a mulțumit Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul și soborului pentru slujire, precum și autorităților locale și credincioșilor pentru prezență și pentru sprijinul oferit mănăstirii.

Părintele stareț i-a rugat pe credincioși să continue să ajute cu ce pot până la finalizarea lucrărilor.

După slujbă, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, clericii și credincioșii au mers în pelerinaj până la locul din apropiere unde Sfântul Ilie Cleopa a sihăstrit în anii 1950. La chilia sa a fost citită o parte din Acatistul Sf. Cuv. Paisie și Cleopa.

Despre mănăstire

În 2015, la inițiativa pădurarului Vasile Popa, s-a început restaurarea bordeiului Părintelui Cleopa Ilie din Munții Stânișoarei, iar prin implicarea părintelui paroh Marius Drelciuc, a domnului inginer Cezar Tulbure și a altor credincioși s-au adăugat troițe și alte lucrări.

În 2021, când Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anunțat începerea demersului de canonizare a Părintelui Cleopa, s-a semnat un parteneriat între Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și Direcția Silvică Suceava, prin care au fost începute lucrări de amenajare a chiliei, a locului dimprejur și a drumului de acces.

Înființarea mănăstirii de la Vadu Negrilesei, în apropierea bordeiului Sfântului Cleopa, a fost hotărâtă în cadrul Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților din 18 februarie 2022.

În 2 decembrie 2022, ierarhii Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, au așezat piatra de temelie.

Celălalt hram al Mănăstiri Vadu Negrilesei este „Pogorârea Sfântului Duh”.

Anul 2025 este declarat în Patriarhia Română drept Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși din secolul al XX-lea.

Donează pentru mănăstire

Lei: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014;

Euro: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110;

Dolari: RO30 RNCB 0234 0370 1091 0004.

Titular: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților