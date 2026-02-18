Mitropolia Germaniei organizează seria de conferințe: „Familia creștină azi”

Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord a anunțat organizarea unei serii de conferințe dedicate familiei sub egida „Familia creștină azi”, acțiune ce va avea loc în perioada Postului Mare.

Seria va fi deschisă pe 3 martie, de părintele Daniel Benga cu conferința intitulată „Postul și rugăciunea în familia creștină”. Pe 10 martie, protosinghelul Athanasie Ulea va vorbi despre „Rolul mamei în dezvoltarea omului”.

Pe 17 martie, părintele Ioan Moga va susține conferința cu tema: „De la modelele din sinaxare la realitatea trăită – și înapoi”, iar pe 24 martie, părintele Ciprian Negreanu va vorbi despre „Familia, între legea lui Dumnezeu și obișnuința obraznică”.

Demersul se va încheia pe 31 martie, cu conferința părintelui Nicolae Tănase, intitulată: „Soțul ideal. Soția ideală”.

Conferințele vor avea loc pe platforma Zoom (ID: 858 9080 8055, parolă: mitropolia) și vor fi transmise live pe pagina de Facebook a Mitropoliei Germaniei și pe platforma Doxologia.

Seria de conferințe se înscrie în tematica Anului 2026, declarat „Anul omagial al pastorației familiei creștine” în Patriarhia Română.



