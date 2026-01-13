Mitropolia Germaniei a oferit un ajutor important Asociației „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din Hârja

Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord a oferit, recent, un ajutor Asociației „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din Hârja, din cadrul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, necesar pentru activitățile sociale desfășurate de organizație.

Este vorba despre un autovehicul medical specializat, pentru a fi folosit în activitatea centrelor de copii gestionate de asociație.

Proiectul a fost desfășurat în Postul Crăciunului, atunci când părinții slujitori din Protopopiatul Nordrhein-Westfalen Nord au strâns banii prin intermediul unor colecte desfășurate la nivelul parohiilor respective.

Astfel, prin efortul comun al comunităților a fost posibilă achiziționarea unui microbuz special, dotat pentru transportul persoanelor care folosesc scaune rulante. Autovehiculul are o capacitate de opt locuri.

Cu ajutorul acestui microbuz, beneficiarii vor avea un acces mai facil către serviciile medicale, terapiile de recuperare și activitățile educaționale ale asociației.

Activitate în slujba semenilor

Asociația „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Hârja a fost înființată în urmă cu 14 ani. În acest interval, asociația a dus o activitate intensă în domeniul social, reușind să acorde asistență persoanelor în dificultate, să ajute tinerii și promoveze cultura și educația în rândul copiilor.

Asociația își desfășoară activitatea în cadrul a doisprezece centre sociale pentru adulți și nouă centre de zi pentru copii și tineri.

În urmă cu șase ani, organizația a pus la dispoziția autorităților serviciul propriu de ambulanță și cele trei mașini ale diviziei medicale de îngrijire a vârstnicilor pentru urgențele medicale din județul Bacău.

Asociația este membră a Federației „Filantropia” a Patriarhiei Române.

Foto credit: Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord

