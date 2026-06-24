Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale a organizat un colocviu despre provocările vieții spirituale în era digitală

Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale a organizat Colocviul „Îmbunătățirea sau îndumnezeirea omului?”, care a tratat provocările pe care noile tehnologii și digitalizarea le adresează vieții spirituale, informează Orthodoxie.com.

Manifestarea s-a desfășurat în perioada 20-21 iunie la Suresnes și Paris, fiind organizată de către Departamentul „Teologie și știință” al Mitropoliei Europei Occidentale și Meridionale, în colaborare cu Centrul de Studii și Cercetări „Sfântul Dumitru Stăniloae”.

În cadrul lucrărilor au fost abordate teme legate de viața interioară în raport cu mediile tehnologice, antropologia patristică, îndumnezeirea în lumina Noului Testament și răspunsul ortodox la provocările transhumanismului.

Conferințele și prezentările susținute de profesori, invitați și studenți au evidențiat modul în care dezvoltarea accelerată a tehnologiei influențează percepția despre om, libertate și identitate, precum și necesitatea păstrării unei perspective creștine asupra omului.

Conferință interdisciplinară

Un moment important al colocviului a avut loc la Catedrala „Sfinții Arhangheli” din Paris, unde părintele Răzvan Ionescu a susținut, în data de 21 iunie, Conferința „Îmbunătățirea sau îndumnezeirea omului?”.

Prelegerea a fost urmată de o masă rotundă la care au participat Adrian Lemeni, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București și președinte al Școlii Doctorale, Tudor Rotaru, cadru didactic la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași, precum și părintele protopop Isaac Reynaud.

Dialogul dintre participanți a evidențiat provocările pe care digitalizarea și dezvoltarea tehnologică le ridică în fața vieții spirituale, dar și importanța păstrării unei antropologii creștine într-o societate orientată tot mai mult spre performanță și optimizare tehnologică.

Prezentare de volum

Colocviul s-a încheiat cu prezentarea volumului „Îmbunătățirea sau îndumnezeirea omului?”, dedicat alegerilor existențiale într-o lume aflată într-un proces accelerat de digitalizare.

De asemenea, organizatorii au prezentat oferta educațională și de formare a Centrului de Studii și Cercetări „Sfântul Dumitru Stăniloae”, subliniind rolul acestuia în promovarea dialogului dintre teologie, cultură și provocările contemporane.

Conferința poate fi urmărită integral aici.

Foto credit: Orthodoxie.com