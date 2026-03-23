Mitropolia Clujului sărbătorește 20 de ani de la înființare: Programul evenimentelor

Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului va sărbători, pe 25 martie, împlinirea a 20 de ani de la înființare.

În acest sens, începând de marți, vor avea loc o serie de evenimente pentru a marca acest jubileu.

De la ora 18:00, la Catedrala Mitropolitană se va oficia slujba Pavecerniței Mari și a Litiei. Mai târziu, la Muzeul Mitropoliei Clujului se va desfășura o seară culturală, în care vor fi prezentate publicului volumele „Omilii catehetice” ale Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului.

Miercuri, de la ora 09:30, un sobor format din11 ierarhi va oficia Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Seara, de la ora 18:00, la Sala Radio, va avea loc concertul „Tradiții clujene, de Buna Vestire”.

Știință și cultură

Vineri, de la ora 11:00, la Muzeul Mitropoliei Clujului, se va desfășura sesiunea științifică intitulată: „Două decenii de Mitropolie la Cluj: tradiție și actualitate”.

Ultimul eveniment din program va avea loc vineri, la ora 18:30, în Sala mare a Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.

Atunci se va desfășura Concertul vocal-simfonic „Oratoriul Bizantin de Paști – Patimile și Învierea Domnului” de Paul Constantinescu, realizat prin parteneriatul dintre Mitropolia Clujului și Opera Națională Cluj-Napoca.

Muzeul Mitropoliei, în perioada 24 martie – 19 aprilie, găzduiește o expoziție foto-documentară.

Proclamarea solemnă a Mitropoliei Clujului a avut loc pe 25 martie 2006, cu ocazia praznicului Bunei Vestiri.

Foto credit: Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului

