Sufletul creștinului evlavios se dăruiește în fiecare zi lui Hristos ca mir de mare preț: Patriarhul Daniel

„Sufletul creștinului evlavios, curățit de păcate prin pocăință și luminat de fapte bune, se dăruiește în fiecare zi lui Hristos ca mir de mare preț”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel duminică.

Patriarhul României a explicat semnificația mirului de mare preț turnat pe picioarele Mântuitorului Iisus Hristos de Maria, sora lui Lazăr, și a ramurilor de finic sfințite în ajunul Duminicii Floriilor.

„Ramurile de măslin, de salcie sau de finic de la sărbătoarea creștină a Intrării Domnului în Ierusalim simbolizează florile de lumină, sau virtuțile adunate în suflet prin rugăciune și post, prin pocăință și fapte bune în timpul Postului Sfintelor Paști”, a spus Preafericirea Sa.

Recunoștință și gest profetic

Părintele Patriarh Daniel s-a referit și la ungerea cu mir a picioarelor Mântuitorului de către sora lui Lazăr, fragment din Evanghelia după Ioan citit în cadrul Liturghiei de Florii.

„Această Marie, sora lui Lazăr, este o altă femeie decât femeia păcătoasă despre care vorbește Sfântul Evanghelist Luca, deoarece pocăința femeii păcătoase nu s-a petrecut în Betania, ci în localitatea Nain, în casa lui Simon fariseul”, a precizat Patriarhul României.

Deopotrivă simbol al recunoștinței și simbol mistic, ungerea de către Maria „a fost un gest profetic”, prevestind moartea și îngroparea Mântuitorului Iisus Hristos.

„Mirul de mare preț, înțeles ca simbol profetic al îngropării Domnului Iisus Hristos, a devenit în Biserică Sfântul și Marele Mir, folosit pentru sfințirea Sfintei Mese din altarul bisericii noi, pentru că Sfânta Masa simbolizează mormântul Domnului Iisus Hristos, în care El a fost pus după ce a murit și din care El a înviat”, a explicat Patriarhul României.

Mirul de mare preț ca jertfă spirituală adusă în Biserică

Mirul prețios este și simbol al darurilor materiale și duhovnicești aduse de credincioși Bisericii: „Asemenea, Mariei, sora lui Lazar, mulți clerici și credincioși mireni aduc ofrande de iubire lui Hristos cel răstignit și înviat, daruri frumoase și de mare preț pentru bucuria întregii comunități”.

În acest sens, Preafericirea Sa a subliniat că „sufletul creștinului evlavios, curățit de păcate prin pocăință și luminat de fapte bune, se dăruiește în fiecare zi lui Hristos ca mir de mare preț”.

Hristos a intrat și în Ierusalimul pământesc, și în cel ceresc

Patriarhul României a vorbit și despre sensul mistic al sărbătorii.

„Intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalimul Pământesc este și prefigurarea intrării Sale în Ierusalimul Ceresc, în viața veșnică”, a explicat Părintele Patriarh Daniel, amintind că pedeapsa aplicată lui Hristos de puternicii lumii a fost de fapt transformată în Jertfa Sa de bunăvoie.

„Biserica înțelege intrarea în Ierusalim a Domnului Iisus Hristos ca fiind mergerea sa de bunăvoie spre pătimire și spre moarte, spre a birui moartea prin înviere.”

„Iisus putea să evite suferințele și moartea dacă își distrugea sau elimina adversarii Însă, El nu a folosit violența și a dorit să biruiască moartea din interiorul ei, trecând prin moarte cu puterea iubirii sale smerite, pentru a vindeca pe oameni de mândria și neascultarea lui Adam și a se arăta biruitor asupra morții prin înviere, așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Filipeni, în capitolul al doilea”, a afirmat Patriarhul României.

„Biserica Ortodoxă pictată și sfințită este icoana Ierusalimului Nou sau Ceresc”, a mai menționat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalimul Ceresc privește, deci, și taina Bisericii lui Hristos. În acest sens, participarea oamenilor la viața liturgică a Bisericii este, în mod tainic sau mistic, o intrare în Ierusalimul Ceresc.”

Felicitări sărbătoriților de Florii

Preafericirea Sa și-a încheiat omilia cu „părintești doriri de sănătate și mântuire, pace și bucurie tuturor celor care poartă nume de flori” și a enumerat toate numele de flori pe care le poartă românii și româncele.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene