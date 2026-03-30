Dr. Mircea Beuran: Cel mai periculos efect din spatele rețelelor sociale este dependența

Dr. Mircea Beuran, președintele Academiei de Științe Medicale, a avertizat vineri că principalul efect al utilizării rețelelor sociale este dependența.

Chirurgul a făcut aceste afirmații în cadrul conferinței „Prizonierii ecranelor și pericolele ascunse ale rețelelor sociale”, organizată de Academia de Științe Medicale.

Medicul a avertizat că aceste rețele sunt construite pentru a ne ține conectați un timp cât mai îndelungat.

„Dar poate cel mai periculos aspect este invizibil – dependența. Mecanismele din spatele rețelelor sociale sunt concepute pentru a ne ține conectați cât mai mult timp. Notificări, like-uri. Fiecare interacțiune activează sistemul de recompensă al creierului, creând un ciclu greu de întrerupt”, a spus Beuran.

Tinerii pot ajunge la depresie

Cei mai expuși acestui pericol sunt tinerii. Dr. Mircea Beuran consideră că rețelele sociale pot deveni un înlocuitor pentru realitate, ceea ce creează presiune și frustrare.

„Rețelele sociale nu sunt în sine un pericol. Ele sunt instrumente. Problema apare atunci când devin spațiul principal în care ne definim identitatea, ne măsurăm valoarea și ne căutăm validarea. Pentru tineri, în special, aceste platforme pot deveni o oglindă distorsionată a realității”.

„Standardele nerealiste de frumusețe, succes sau fericire creează presiune și frustrare. Compararea constantă cu viețile perfecte ale altora poate duce la scăderea stimei de sine, la anxietate și chiar la depresie”, a explicat medicul.

Ce putem face?

„În primul rând conștientizarea. Să înțelegem că timpul petrecut online nu este neutru. El modelează felul în care gândim, simțim și relaționăm. În al doilea rând educația digitală – elevii trebuie învățați nu doar cum să folosească tehnologia, ci și cum să o gestioneze sănătos”.

„Profesorii și părinții au un rol esențial în a oferi modele echilibrate. În al treilea rând – echilibrul. Să redescoperim valoarea timpului petrecut offline”, a menționat medicul.

În încheiere, dr. Mircea Beuran a îndemnat la cercetarea sinceră a conștiinței, răspunzând la întrebările: „Cine controlează timpul nostru? Noi sau ecranele?”

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