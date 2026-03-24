Academia de Științe Medicale organizează o conferință despre riscurile expunerii copiilor și tinerilor la ecrane

Academia de Științe Medicale organizează joi, începând cu ora 10:00, conferința „Prizonierii ecranelor și pericolele ascunse ale rețelelor sociale”, dedicată efectelor utilizării acestei tehnologii asupra dezvoltării copiilor și tinerilor.

Evenimentul va fi moderat de Elvira Gheorghiță, jurnalist Trinitas TV. În deschidere, va vorbi președintele Academiei de Științe Medicale, prof. dr. Mircea Beuran.

Dr. Florina Rad, medic primar Psihiatrie Pediatrică, va susține prelegerea pe tema „Expunerea digitală și consecințele sale asupra dezvoltării și sănătății mintale”.

Dr. Codruț Sarafoleanu, medic primar ORL și cadru didactic al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din Capitală, va vorbi pe tema „Echipamentele audio-video moderne și afectarea senzorială din specialitatea ORL”.

Andreea Hurezeanu, coordonator program siguranță online al organizației „Salvați Copiii”, va susține o comunicare pe tema: „Expunerea tinerilor la riscuri digitale și comportamente periculoase pe internet”.

Prof. Ioana Șandru, psiholog și consilier școlar la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din București, va susține comunicarea: „Rolul rețelelor sociale în viața adolescenților – Explorarea beneficiilor, riscurilor și strategiilor pentru un stil de viață sănătos în era digitală”.

Ruxandra Vișinescu, elevă în clasa a 12-a la Colegiul Național „Mihai Viteazul” București, va vorbi pe tema „Viața elevilor și adolescenților în era tehnologiei”.

Prof. Alexandru Croitoru, director adjunct la Colegiul Național „Mihai Viteazul” București, va susține prelegerea: „Educația în era digitală: între oportunitate și captivitate”.

Evenimentul se va încheia cu cuvântul dr. Monica Pop, medic primar oftalmolog, intitulat: „Ochii din fața ecranelor”.

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