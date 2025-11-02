Istoricul Mircea Gheorghe Abrudan a primit cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților

Istoricul Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, a primit Ordinul „Crucea Bucovinei”, cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Ordinul i-a fost oferit joi în Sala „Pimen Arhiepiscopul” a Centrului Eparhial Suceava, la debutul conferințelor clericale de toamnă.

„O mare onoare și bucurie: Crucea Bucovinei, cea mai înaltă distincție oferită de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, pe care o dedic memoriei bunicului Gheorghe Gherman (1936-1994) și străbunicilor mei Vasile și Anița Gherman, născuți în Cernăuți și refugiați din calea armatei roșii cu ultimul tren plecat spre București în 22 martie 1944”, a scris Mircea Gheorghe Abrudan pe pagina sa de Facebook.

Cercetătorul și-a manifestat recunoștința pentru primirea distincției, pe care o închină strămoșilor săi materni originari din Bucovina.

În aceeași zi, clericii care au obținut premii în cadrul a două concursuri eparhiale: „Cele mai îngrijite biblioteci și arhive parohiale” și „Cel mai îngrijit cimitir” au primit distincții din partea Arhiepiscopului Calinic al Sucevei și Rădăuților.

Mircea Gheorghe Abrudan

Mircea Gheorghe Abrudan este cercetător științific la Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române din Cluj-Napoca și doctor în Istorie al Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca;

A studiat la Facultatea de Teologie Ortodoxă (2009) și la Facultatea de Istorie și Filosofie (2008) din cadrul UBB Cluj-Napoca și a parcurs stagii de specializare și documentare a studiilor de master, doctorat și postdoctorat la Karl-Franzens Universität Graz-Austria, Ludwig Maximilians Universität München-Germania, Universität Wien-Austria, Österreichisches Staatsarchiv.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților