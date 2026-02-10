Ministrul Sănătății: După centrul de mari arși de la Timișoara, intră în linie dreaptă cel de arși grav de la Târgu Mureș

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat duminică stadiul a două centre de mari arși din țara noastră. Este vorba de cel de la Timișoara și cel de Târgu Mureș, destinat cazurilor grave.

„După centrul de mari arși de la Timișoara, următorul care intră în linie dreaptă este centrul de arși grav de la Târgu Mureș. Construcția este aproape finalizată, iar în prima parte a acestui an urmează etapa decisivă: dotarea cu echipamente medicale, testarea circuitelor și validarea funcționării tuturor sistemelor, astfel încât centrul să poată fi dat în folosință, cel mai probabil, din toamna acestui an”, a scris Ministrul Sănătății pe pagina sa de Facebook.

Clădirea centrului de la Târgu Mureș este nouă, cu o suprafață totală de 24.113 metri pătrați, concepută special pentru tratamentul cazurilor critice.

Centrul de mari arși va include cinci paturi pentru pacienți critici, 10 paturi pentru terapie intermediară, microchirurgie și chirurgie reconstructivă, o secție ATI cu 44 de paturi și un bloc operator cu 25 de săli de operație.

Spitalul de la Timișoara va cuprinde unitate de primiri urgențe cu 58 de paturi și centrul de arși cu: 6 paturi pentru mari arși; 6 paturi pentru arși intermediari și post-critici; 5 paturi pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă; Secția ATI, cu 27 de paturi, destinată pacienților critici; Bloc operator, cu 25 de săli de operație; heliport, pentru transfer rapid în situații de urgență majoră.

