Ministerul Sănătății, acord de colaborare cu Asociația Telefonul Copilului: Apelul să fie începutul unui parcurs de îngrijire

Ministerul Sănătății și Asociația Telefonul Copilului au semnat luni un protocol de colaborare menit să transforme un apel la 116111 într-un „parcurs real de îngrijire”.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a evidențiat importanța unui apel la numărul unic: „Poate opri un gest extrem. Dar responsabilitatea adevărată începe după acel moment”.

Acesta a subliniat că prin acest acord se construiește o legătură funcțională între primul apel telefonic și intervenția medicală de specialitate.

„De prea multe ori, criza este depășită punctual, însă problema nu dispare. Un specialist reușește să aducă un copil într-un echilibru temporar, dar fără continuitate, riscul reapare”, a transmis Ministrul Sănătății.

În 2025, numărul apelurilor la linia unică 116 111 privind dificultăți psiho-emoționale ale copiilor a crescut cu 73% față de 2024, iar cea mai mică vârstă înregistrată este de 12 ani.

Despre Asociație

Asociația Telefonul Copilului este singura organizație neguvernamentală, non-profit din România care pune la dispoziția copiilor și adolescenților o linie telefonică de asistență la nivel național, 116 111.

Numărul este implementat în toate statele europene, fiind numărul unic european rezervat de Comisia Europeană serviciului „telefonul copilului”, în urma propunerii formulate de Child Helpline International.

Asociația Telefonul Copilului este partener și al Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor, oferind servicii de informare și consiliere antidrog.

Peste 100.000 de copii sună anual la 116111, Telefonul Copilului, pentru a semnala aspectele care îi afectează în mod direct şi, cel mai important, pentru a primi ajutor.

