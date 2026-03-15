De la militar la ieromonah: Mănăstirea Eroilor de la Brusturi are un nou stareț

Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” Brusturi, județul Neamț, are un nou stareț, în persoana ieromonahului Sofian Munteanu, care a fost pentru o perioadă cadru militar.

Noul stareț a fost prezentat obștii monahale duminică de către Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor.

La Sfânta Liturghie au participat sute de credincioși din proximitatea așezământului monahal și fostul stareț, arhim. Siluan Antoci, actual stareț al Mănăstirii Almaș din județul Neamț.

„Ziua de astăzi este o zi aparte pentru această mănăstire pe de o parte, pentru că este hramul acestui sfânt așezământ – Cinstirea Sfintei și de viață făcătoarei Cruci – iar pe de altă parte pentru această pagină de istorie pe care o scriem astăzi împreună prin instalarea unui nou stareț spre cârmuirea acestei mănăstiri, care să preia sfintele rugăciuni, continuându-i părintelui Siluan”, a spus PS Nichifor Botoșăneanul.

Preasfinția Sa a explicat ce presupune asumarea crucii și urmarea lui Hristos, luând exemplu de la sfinți.

„Părintele Sofian, cel ce duce mai departe rânduiala acestei mănăstiri, s-a format el însuși la Mănăstirea Sihăstria, care poartă ca mărturie cinstirea vieții Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa și a tuturor celor care au urmat după ei și au trăit în rânduială, dar și a celor care au viețuit până la ei, oameni purtători de Duh, purtători de nevoință, oameni care au înțeles că viața de călugăr înseamnă o jertfă pentru poporul în care s-a născut”.

Îndemn către noul stareț

Arhimandritul Siluan Antoci l-a îndemnat pe noul stareț să umple mănăstirea de monahi, curtea de credincioși, iar Raiul să îl umple de sfinți.

„Părinte, să știți că nu sunteți singur, ci aveți aici mii de soldați care stau în jur și vă ajută. Întotdeauna, să știți, veți fi și iubit, și urât. Și îmbrățișat, și scuipat. Dar să aveți nădejde la Mântuitorul și privirea la Sfânta Cruce, care e armă dulce, și să știți că mănăstirea aceasta este construită pe un loc sfânt, cum este toată țara noastră. Și în jurul sfinției voastre aveți poporul acesta bun, cuminte și milostiv”.

Ieromonahul Sofian le-a mulțumit Preasfințitului Părinte Nichifor Botoșăneanul și arhimandritului Siluan pentru îndemnurile la început de drum.

„Când trâmbița lui Dumnezeu a sunat pentru ca noi să venim în acest lăcaș al Domnului, încredințându-ni-se această cruce, pe care eu nevrând am primit-o, cu teama că este prea mare pentru mine, nepriceputul, neavând cum să dezertez de la ordinul comandantului nostru duhovnicesc, Părintele nostru Mitropolit Teofan, care e omul rugăciunii, Înaltpreasfinția Sa cu mult tact m-a încurajat să înțeleg că aceasta este voia Domnului”, a mărturisit noul stareț.

De la militar la monah

Ieromonahul Sofian (Sorin-Ștefan) Munteanu s-a născut în data de 27 decembrie 1991, în municipiul Constanța, din părinții Marian și Gabriela, fiind primul din cei doi copii ai familiei.

În primii ani de liceu, mergând în pelerinaj pe la sfintele mănăstiri din Munții Neamțului și închinându-se la peștera Sfintei Teodora și în Schitul Sihla, viitorul monah a luat hotărârea să-și închine întreaga viață Domnului, simțind chemarea la Mănăstirea Sihăstria, datorită Sfântului Cuvios Cleopa.

Între anii 2011-2015 a lucrat ca militar angajat în Unitatea Militară „Mihail Kogălniceanu”, având gradul de fruntaș. În aceeași perioadă a condus grupul de tineri ATOR Constanța, format la Mănăstirea „Sfântul Ioan Casian”.

Tot atunci a absolvit Facultatea de Teologie „Sfântul Apostol Andrei” din Constanța, secția Muzică religioasă. În anul 2015, în ziua prăznuirii Sfintei Teodora, a intrat în obștea Mănăstirii Sihăstria, unde a îndeplinit ascultările de trapezar, paracliser și arhondar.

Tunderea în monahism

A fost călugărit în data de 18 decembrie 2018, în ziua prăznuirii Sfântului Daniil Sihastrul, la Mănăstirea Sihăstria.

În data de 03 decembrie 2022, cu ocazia pomenirii Părinților Cleopa, Paisie și Ioanichie, a fost hirotonit ierodiacon, iar în data de 21 februarie 2026 a fost hirotonit ieromonah pe seama Mănăstirii Sihăstria, ambele hirotonii fiind săvârșite de PS Nichifor Botoșăneanul.

Mănăstirea „Sfânta Cruce” Brusturi este cunoscută și sub numele de „Mănăstirea Eroilor”, deoarece a fost ridicată în memoria miilor de ostași căzuți în pădurile din apropiere. Așezământul monahal se află în inima codrilor, pe locul unde, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a avut loc o cumplită ambuscadă, în urma căreia și-au pierdut viața peste 14.000 de ostași români, ruși și germani, într-o singură noapte.

Foto credit: Doxologia / Flavius Popa