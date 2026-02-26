Aproape 9 miliarde de ambalaje au fost returnate în România prin Sistemul de Garanție – Returnare

Aproape 9 miliarde de ambalaje au fost colectate prin Sistemul de Garanție – Returnare, a anunțat ReturRo, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare.

Mai precis, este vorba despre 8,9 miliarde de ambalaje returnate de către cetățeni, ceea ce reprezintă o cantitate de 647.000 de tone de materiale.

Potrivit sursei citate, în luna ianuarie a acestui an au fost colectate 356 de milioane de ambalaje, comparativ cu circa 330 de milioane puse pe piață: rata de returnare a fost de aproximativ 108%.

Cea mai ridicată rată de returnare a fost la sticlă: 129%. Pentru metal, rata a fost de 117%, în timp ce pentru plastic, procentul a fost de 97%.

Totodată, rata de reciclare la metal și sticlă a fost de 125%, în timp ce rata de returnare la plastic a fost de 88%.

Procentele de peste 100% se explică prin faptul că au fost returnate și ambalaje puse pe piață în perioadele anterioare.

O inițiativă de succes

„Sistemul de Garanție-Returnare continuă să sprijine tranziția României către o economie circulară, mobilizând milioane de români să adopte un comportament responsabil față de mediu”, relevă ReturRo, potrivit Agerpres.

De la lansarea sistemului, în 2023, proiectul a avut un impact semnificativ: milioane de români au returnat miliarde de ambalaje, iar ratele de colectare au ajuns la niveluri foarte ridicate pentru această categorie de deșeuri, transformând România într-unul dintre liderii mondiali ai sistemelor de tip deposit-return, după cum relata presa internațională.

ReturRo este compania responsabilă de gestionarea Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) din România, fiind un consorțiu public – privat. Din partea statului român, acționar este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Foto credit: Facebook / RetuRO SGR

