Mii de pelerini au umplut străzile din Galați la procesiunea de Sfântul Andrei

Mii de credincioși au participat joi la procesiunea dedicată Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul Galațiului și al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, potrivit TVR.

Procesiunea „Călători pe cărările sfinților” a deschis programul zilelor dedicate ocrotitorului spiritual al Galațiului. Anul acesta este cu semnificație specială. Se împlinesc 33 de ani de când Sfântul Apostol Andrei a fost proclamat protector al orașului.

Oaspete special

La Galați au fost aduse de la Mănăstirea Cernica un fragment din moaștele Sfântului Calinic, purtate în procesiune de o delegație condusă de arhimandritul Vasile Pârjol, starețul mănăstirii.

Racla a fost întâmpinată la Universitatea „Dunărea de Jos” de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu monahi, clerici, elevi seminariști și studenți, iar apoi, coloana principală a pornit către Catedrala Arhiepiscopală.

Alte două procesiuni au plecat simultan de la Așezământul Social-Filantropic „Sfântul Vasile cel Mare”, cu moaștele Sfinților Pantelimon, Efrem cel Nou, Nectarie și Luca al Crimeei, și de la capela Seminarului Teologic, cu moaștele Sfântului Apostol Andrei.

O biserică vie

La sosirea în fața Catedralei, pelerinii au participat la un Te Deum săvârșit de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, care a vorbit despre viața și modelul de sfințenie al Sfântului Calinic de la Cernica, „povățuitor blând, smerit și milostiv, păstor de suflete și înțelept duhovnic”.

Arhiepiscopul Dunării de Jos a subliniat și dimensiunea duhovnicească a procesiunii: „Rugăciunea pelerinilor a făcut din Calea Domnească o biserică vie. Sfântul Andrei îl primește astăzi ca oaspete pe Sfântul Calinic, iar pelerinii simt pace, bucurie și dragostea sfinților care ne sunt rugători în cer”.

„Fie ca toți să luați pacea în inimi și să o puneți pe altarele sufletelor și să îmbrățișați toți românii de aici și din lume”, i-a îndemnat pe pelerini Înaltpreasfinția Sa.

Dumnezeu lucrează prin sfinții Săi

În semn de recunoștință, IPS Casian i-a oferit arhimandritului Vasile Pârjol distincția eparhială „Crucea Sfântului Apostol Andrei”, clasa I. La rândul său, starețul Mănăstirii Cernica a dăruit Arhiepiscopului o icoană a Sfântului Calinic.

Arhimandritul Vasile Pârjol a vorbit despre rolul Sfântului Calinic în viața Bisericii și a neamului românesc.

„Dumnezeu lucrează prin Sfinții Săi pentru credința oamenilor. Dumnezeu este același El azi și în veac. Ce s-a schimbat? Se pare că s-a schimbat raportarea noastră la Dumnezeu, dar pentru toate aceste slăbiciuni ale noastre, Dumnezeu, pentru rugăciune sfinților, ne dă vreme de pocăință, de îndreptare și de iertare”, a spus arhimandritul.

După procesiune, sfintele moaște au fost așezate spre închinare într-un baldachin special amenajat lângă Catedrală, unde mulțimea a continuat să vină până târziu în noapte, participând la Priveghere și la Sfânta Liturghie.

Racla cu un fragment din moaștele Sfântului Calinic de la Cernica va rămâne spre cinstire la Catedrala Arhiepiscopală până duminică seara.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Dunării de Jos