Mesajul Episcopilor Ortodocși Canonici din SUA pentru Duminica Ortodoxiei: Restaurarea icoanelor a fost mai mult decât un eveniment istoric

Restaurarea icoanelor a fost mai mult decât un eveniment istoric – a fost restaurarea unității Bisericii însăși, se arată în mesajul pentru Duminica Ortodoxiei, transmis de către Adunarea Episcopilor Ortodocși Canonici din Statele Unite ale Americii, din care face parte și Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul român al celor două Americi.

Duminica Ortodoxiei este sărbătorită în bisericile ortodoxe la sfârșitul primei săptămâni din Postul Mare. În SUA, a fost aleasă drept Duminica Adunării Episcopilor Ortodocși Canonici.

„În prima sa epistolă către Corinteni, chemarea străveche a Sfântului Apostol Pavel răsună și astăzi: ne îndeamnă să fim uniți în același cuget și în aceeași judecată, fără loc pentru dezbinare (I Corinteni 1:10). Această poruncă, alături de prăznuirea Duminicii Ortodoxiei, ne amintește că restaurarea icoanelor a fost mai mult decât un eveniment istoric — a fost restaurarea unității Bisericii însăși”.

„A fost biruința credinței asupra fricii și afirmarea realității unui Dumnezeu întrupat, nu a unei divinități îndepărtate”, se afirmă în mesajul Episcopilor Ortodocși Canonici din SUA.

Să-L vedem pe Hristos în fiecare dintre noi

„Așa cum cinstim sfintele icoane, suntem chemați să vedem chipul lui Hristos în fiecare dintre noi. Stând neclintiți asemenea sfinților din secolele al VIII-lea și al IX-lea, depășim diferențele pentru a îmbrățișa harul care ne unește în Trupul lui Hristos”, au mai transmis episcopii.

„În timp ce prăznuim Duminica Adunării Episcopilor, împreună cu Duminica Ortodoxiei, vă îndemnăm pe toți să cunoașteți activitățile Adunării și să sprijiniți eforturile noastre sincere pentru unitatea creștină ortodoxă prin darurile statornice și generoase ale timpului, talentului și resurselor voastre”, se menționează în încheierea mesajului.

Foto credit: Facebook / The Assembly of Canonical Orthodox Bishops of the United States of America



