Învierea Domnului, realitate vie și lucrătoare, nu doar amintire din trecut: Mesajul de Paști al Patriarhului Ierusalimului

„Evenimentul Învierii nu este doar o amintire a unui fapt din trecut, ci o realitate vie și lucrătoare, întemeiată pe puterea tainică a Crucii”, transmite Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului în mesajul de Paști din acest an.

„Prin jertfa Crucii și biruința Învierii, Hristos a desființat stăpânirea morții și a dăruit omului perspectiva unei vieți noi, ca și noi să umblăm întru înnoirea vieții (Romani 6, 4)”, adaugă Preafericirea Sa.

Părintele Patriarh Teofil al III-lea mai amintește învățătura Sfântului Chiril al Alexandriei că, „prin Înviere, firea omenească a fost înnoită și îmbrăcată în nestricăciune” și faptul că „de pe tronul cel slăvit al Sfintei Treimi, Hristos a trimis pe Duhul Sfânt și a întemeiat Biserica, ce continuă lucrarea Sa mântuitoare, împotrivindu-se puterilor răului și vestind pace și dreptate celor de departe și celor de aproape”.

Eu sunt cu voi în toate zilele

„Biserica Ierusalimului, împreună cu evlaviosul ei popor, constituie mărturia vie și neclintită a tainei Învierii, adică a împlinirii Proniei dumnezeiești”, continuă Preafericirea Sa.

„Ea ascultă neîncetat porunca Domnului: Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele (Matei 28, 20), nu ca pe amintirea unei realități trecute, ci ca pe o prezență vie și lucrătoare, care depășește timpurile și anotimpurile, limitele omenești și legile firii.”

„Căci Hristos, după mărturia Sfântului Ioan Damaschin, a ridicat în ipostasul Său dumnezeiesc firea pe care a luat-o din sângele curat al Pururea Fecioarei Maria”, explică Patriarhul Ierusalimului.

„Aceasta înseamnă că Învierea lui Hristos constituie chezășia sigură a vieții veșnice (1 Corinteni 15, 20–22), adică a Împărăției lui Dumnezeu, unde moartea nu mai are stăpânire (Romani 6, 9), iar viața biruiește în veci.”

Nu te teme, turmă mică

Preafericitul Părinte Patriarh Teofil al III-lea își încheie mesajul cu un îndemn de a nu părăsi Țara Sfântă, adresat de Biserica Ierusalimului tuturor creștinilor pe care îi păstorește în această zonă frământată de conflicte.

„Luând aminte și la cuvintele Domnului: Nu te teme, turmă mică (Luca 12, 32), ea [Biserica Ierusalimului – n.red.] cheamă pe credincioșii din întreaga sa jurisdicție din Israel, Palestina, Iordania și Qatar să rămână în patria lor strămoșească, Țara Sfântă, pentru ca să se împlinească cuvântul Sfântului Ioan Damaschin: Ridică-ți ochii împrejur, Ierusalime, și vezi: iată, fiii tăi vin la tine, strălucind cu lumină dumnezeiască precum niște luminători, din apus și din miazănoapte, de la mare și de la răsărit, cântând lui Hristos Cel înviat în veci.”

Foto: Patriarhul Teofil al III-lea la rânduiala Spălării Picioarelor oficiată în Joia Mare la Biserica Sf. Mormânt al Învierii Domnului. Credit: Patriarhia Ierusalimului