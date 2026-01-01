Mesaj de condoleanțe al Patriarhului Daniel în urma tragediei din Elveția

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj de condoleanțe în urma tragediei petrecute la începutul anului 2026 în stațiunea elvețiană Crans-Montana.

Potrivit autorităților elvețiene, aproximativ 40 de persoane au murit și cel puțin 100 au fost rănite în incendiul izbucnit în noaptea de Anul Nou într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana, una dintre cele mai populare destinații turistice din Alpii elvețieni.

Preafericitul Părinte Daniel își exprimă profunda durere față de tragedia din Elveția și transmite condoleanțe familiilor îndoliate, îndemnând la rugăciune pentru odihna celor trecuți la Domnul, pentru vindecarea celor răniți și pentru mângâierea sufletească a celor afectați, încredințându-i pe toți milostivirii lui Hristos, „Cel ce este Învierea și Viața”.

Mesajul integral:

București, 1 ianuarie 2026

Mesaj de condoleanțe şi rugăciuni

Cu profundă durere am primit vestea despre tragicul eveniment petrecut, în data de 1 ianuarie 2026, la stațiunea de schi Crans-Montana, din Elveția, în urma căruia 40 de persoane și-au pierdut viața, iar aproximativ 100 au fost rănite.

În aceste momente de întristare, înălțăm rugăciuni către Domnul Iisus Hristos, Cel ce este Învierea și Viața (cf. Ioan 11, 25), pentru odihna sufletelor celor adormiți, pentru vindecarea și grabnica însănătoșire a celor răniți și pentru consolarea și întărirea sufletească a familiilor acestora.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto credit: Pexels