Memoria eroilor și a veteranilor de război din Regimentul 6 Artilerie Grea cinstită la Timișoara

Memoria eroilor și a veteranilor de război din Regimentul 6 Artilerie Grea „Tribunul Ioan Axente Sever” a fost cinstită printr-un serviciu religios oficiat marți în Catedrala Mitropolitană din Timișoara, de către preotul Catedralei Daniel Hlodec și preotul militar Andrei Chiriluc.

Evenimentul comemorativ a reunit militari ai Brigăzii 18 Cercetare Supraveghere „Decebal”, alături de urmașii veteranilor regimentului, care au depus o coroană de flori la placa memorială dedicată eroilor, amplasată în incinta Muzeului Național al Banatului.

Momentul solemn s-a încheiat cu intonarea „Stingerii” la trompetă, de către un muzician militar din Brigada 18 Cercetare Supraveghere, marcând finalul ceremoniei.

Comemorarea a fost organizată cu sprijinul Arhiepiscopiei Timișoarei, Brigăzii 18 Cercetare Supraveghere „Decebal”, Muzeului Național al Banatului.

Istoria Regimentului 6 Artilerie Grea

Înființat în 1923, regimentul și-a avut garnizoanele în Alba Iulia, Florești (Cluj), Sibiu și Timișoara. A participat activ în campania de Est (1941-1944), sprijinind trupele române și germane în acțiunile de pe frontul de Est, trecerea Prutului, a Nistrului și cucerirea Odessei.

După 23 august 1944, regimentul a luptat alături de trupele româno-sovietice, contribuind la eliberarea Văii Prahovei, apărarea Timișoarei și recuperarea Transilvaniei de Nord din 25 octombrie 1944.

O tradiție comemorativă longevivă

În perioada 1987–2011, sub conducerea veteranului Constantin Călina, veteranii regimentului au organizat în fiecare an, în data de 20 august, un moment comemorativ la Timișoara, aducând aminte de ofensiva sovietică Iași-Chișinău din 1944, în care regimentul a supraviețuit.

Momentul celei mai longevive comemorări militare din România este dus mai departe și în prezent prin implicarea profesorului Laurențiu Mioc și a colonelului Neculai Stegăriță, alături de urmașii veteranilor regimentului.

