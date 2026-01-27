Membrii comunității persoanelor cu deficiențe de auz din Argeș au participat la o activitate dedicată Anului omagial 2026

Parohia Mavrodolu din Pitești a devenit luni locul de întâlnire al comunității persoanelor cu deficiențe de auz din județul Argeș. Hipoacuzicii au luat parte la o activitate dedicată mamelor și bunicelor din comunitate.

Evenimentul a debutat cu Sfânta Liturghie oficiată în limbajul mimico-gestual.

Manifestarea a evidențiat modul în care femeile oferă o mărturie de statornicie în credință, de responsabilitate familială și de atașament față de viața liturgică.

A fost subliniat rolul mamelor în educarea copiilor în duhul credinței ortodoxe, al respectului față de Biserică și al dragostei față de semeni.

Inițiativa a avut loc în contextul proclamării anului 2026 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca An Omagial al Pastorației Familiei Creștine și An Comemorativ al Sfintelor Femei.

