Medalia „Coroana Română, 160 de ani” a fost lansată: Punte simbolică dintre început și prezent

Medalia aniversară „Coroana Română, 160 de ani” a fost lansată marți la Palatul Elisabeta, informează Agerpres. Potrivit directorului general al Monetăriei Statului, Octavian Schen, piesa medalistică realizează o „punte simbolică dintre început și prezent”.

La eveniment au participat Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, Alteța Sa Regală Principele Radu și Alteța Sa Regală Principesa Sofia, alături de membri ai Corpului Diplomatic, reprezentanți ai instituțiilor statului, ai Academiei Române și ai societății civile. Din partea Patriarhiei Române a participat Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul.

O creație frumoasă

Alteța Sa Regală Radu a evidențiat evoluția instituției și rolul acesteia în păstrarea memoriei istorice: „Astăzi, cei de la Monetărie sunt oamenii timpului lor. Ei lucrează cu instrumente electronice, livrează produsele lor în mai multe țări ale lumii, sunt și ei, prin instituția lor, o expresie a libertății și a democrației, reprezintă numismatic o Românie diferită de cea pe care o știa generația noastră atunci când eram tineri”.

„Și a găsit de cuviință, împreună cu specialiști din domeniul heraldic și din acela al istoriei, forța creatoare necesară să vă aducă astăzi, dumneavoastră și tuturor celor interesați, o creație frumoasă care consolidează simbolic acești 160 de ani de istorie modernă românească ce n-au încetat să fie scriși de națiune, prin suferințele ei, de Coroană și de instituțiile importante care definesc statul de astăzi”, a spus Principele Radu.

Directorul general al Monetăriei Statului, Octavian Schen, a afirmat că realizarea medaliei a reprezentat mai mult decât un proiect artistic: „Prin această lucrare, am dorit să exprimăm recunoștința noastră față de Casa Regală a României și rolul esențial pe care Coroana l-a avut în definirea identității, demnității și parcursului nostru național”.

Octavian Schen a explicat că aversul medaliei este construit în jurul ideii de continuitate și reunește, pentru prima dată într-o singură compoziție, efigiile Regelui Carol I, Regelui Ferdinand I, Regelui Carol al II-lea, Regelui Mihai I și ale Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române: „Această alăturare exprimă vizual o istorie vie, coerentă, dar și demnă”.

Nihil Sine Deo

Potrivit directorului Monetăriei Statului, deviza regală „Nihil Sine Deo”, inscripția aniversară și anii 1866–2026 completează mesajul simbolic al medaliei. De asemenea, a explicat că reversul medaliei este dominat de harta României și de simboluri care evocă domenii esențiale ale dezvoltării naționale.

„Această medalie vorbește despre continuitate. Despre continuitatea unei istorii, despre continuitatea unor valori și despre continuitatea unei legături profunde între simbolurile statului român și instituțiile care i-au dat expresie de-a lungul timpului”.

Emisiunea aniversară marchează împlinirea a 160 de ani de la urcarea pe tron a Regelui Carol I și este realizată ca omagiu adus continuității istorice, simbolice și instituționale a Casei Regale a României.

Foto credit: Facebook / Familia Regală a României