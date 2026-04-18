Mărturii peste timp: Hrisovul de sfințire și documente din 1904, descoperite în turla Bisericii Sf. Antonie din Viena

Hrisovul de sfințire și alte documente datând din anul 1904 au fost descoperite la baza crucii unuia dintre turnurile Bisericii românești „Sfântul Antonie” din Viena, în urma unor lucrări de renovare.

Descoperirea a fost făcută de preotul Ioan și preoteasa Patricia Moga, împreună cu reprezentanții firmei care renovează fațada lăcașului de cult.

Într-una dintre cele două capsule ale timpului a fost găsit un fragment din ziarul „Österr. Kronen Zeitung” din data de 2 oct. 1904, când au fost finalizate lucrările la cele două turnuri. Una dintre știrile zilei relata încheierea vizitei oficiale a cuplului regal al României, regele Carol I și regina Elisabeta la Curtea Imperială din Viena.

„O surpriză emoționantă, cu valoare simbolică pentru românii care au cumpărat peste 110 ani această biserică. Această coincidență proniatoare dintre Biserica Sf. Antonie și prezența românească în Viena clădește un pod peste timp, între generații”, au notat într-o postare pe Facebook reprezentanții parohiei.

În tubul oficial a fost găsit hrisovul original de la resfințirea bisericii (1904), cu semnăturile celor care au săvârșit slujba și ale conducătorilor Asociației „Sf. Antonie”, cea care a zidit biserica. De asemenea, a fost descoperit și un document de la meșterii care au construit acoperișul și cele două cruci.

Potrivit Parohiei „Sf. Antonie”, în tradiția austriacă (și nu numai), hrisovul de sfințire a bisericii nu se pune în piciorul Sf. Mese, ci la baza crucii din turnul bisericii, unde este și mai greu accesibil.

Biserica „Sf. Antonie” din Viena

Biserica „Sf. Antonie” a fost construită, împreună cu azilul cu același nume (Pouthongasse 18), între anii 1887-1893 de Asociația „Sf. Antonie”, cu scopul de a oferi adăpost și îngrijire femeilor ieșite din închisoare, femeilor cu situații materiale precare sau care nu puteau munci, precum și copiilor defavorizați.

Până în anul desființării (1972), așezământul a fost condus de 10 starețe, iar în mănăstire au activat peste 120 de maici-surori de caritate.

Din 2014, lăcaşul de cult a intrat în proprietatea Parohiei românești „Sf. Antonie cel Mare” din Viena.

Foto credit: Facebook / Parohia „Sf. Antonie” Viena