Mărturii la cald despre eforturile de primire a refugiaților în eparhia Sucevei și Rădăuților

Basilica.ro a cerut trei mărturii despre operațiunile de primire a refugiaților în eparhia Sucevei și Rădăuților. Trei persoane implicate au povestit ce au văzut și au simțit la fața locului.

Am stat de vorbă cu Arhim. Iustin Tanase, consilier eparhial la Sectorul de Asistență Socială și Medicală al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Părintele Ionel Constantin Maloș, Protopopul de Rădăuți, și cu Irina Ursachi, fotografa Arhiepiscopiei.

Biserica a demonstrat că este un partener serios al autorităților

Arhim. Iustin Tanase, consilier eparhial la Sectorul de Asistență Socială și Medicală al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a fost în vamă toată noaptea de vineri spre sâmbătă.

„Suntem chiar în prima linie. Primul cort de asistență pe lângă care trec refugiații din Vama Siret este cel al Arhiepiscopiei”, spune el. „Facem un centru de permanență prin rotație, cu tineri voluntari și clerici din protopopiate.”

Arhimandritul spune că intră mulți în țară, mai ales mame cu copii din centrul Ucrainei și zona Kiev. Majoritatea sunt ucraineni și vor să plece mai departe, nu rămân în România. Așa se explică de ce printre refugiați sunt puțini români.

„Este aglomerație mare în vamă, la anumite ore convoiul se întinde până aproape de Cernăuți”, spune Arhim. Iustin Tănase.

În vamă sunt prezente echipaje SMURD și ISU, dar deocamdată nimeni nu a avut vreo urgență medicală sau de altă natură.

„Avem o colaborare bună cu autoritățile și ținem în permanență legătura. Biserica a demonstrat și ieri, și în noaptea trecută, că este un partener serios”, spune părintele arhimandrit.

El amintește că a fost organizată o celulă de criza la nivel eparhial, în care fiecare are câte o atribuție. Pe lângă organizarea instituțională, inclusiv din alte eparhii, arhimandritul mai amintește și de implicarea multor credincioși, persoane particulare care au oferit locuri de cazare.

Nevoile sunt evaluate de reprezentanții eparhiei și refugiații direcționați în funcție de dorințele lor și resursele disponibile.

În vamă sunt permanent prezenți preoți care vorbesc limba ucraineană.

„Avem dintre frații preoți câțiva care vorbesc bine limba ucraineană. Noi avem un departament responsabil cu minoritatea ucraineană la eparhie și ni s-au pus la dispoziție traducători clerici și laici, care sunt prezenți la vamă chiar și în timpul nopții”, mai spune consilierul eparhial pentru probleme sociale al Arhiepiscopiei.

Este sfâșietor să vezi atâtea mame cu copii în brațe

Foarte implicat în acțiunile de sprijin este și Părintele Ionel Constantin Maloș, Protopopul de Rădăuți.

„Este o situație greu de gestionat, dar lucrăm cu autoritățile în acest scop”, spune protopopul. „La nivelul organizării stăm bine, avem resurse: alimente, haine, produse de igienă și foarte multe locuri de cazare.” Sunt și mulți particulari care și-au oferit casele pentru cei în nevoie.

„Cea mai importantă resursă însă sunt translatorii, de care este oricând nevoie”, spune Părintele Ionel Constantin Maloș. „Ajung în vamă oameni care nu știu o boabă românește și îi simți că agitația pe care o găsesc acolo îi sperie, astfel că e greu să le câștigi încrederea pentru a comunica și colabora cu ei.”

„Estimez că 90% dintre cei care intră pe la Siret sunt în tranzit. Solicitări de cazare am avut după lăsarea nopții și doar pe termen scurt. Am dus o familie la cazare la ora 4 și la ora 7 voiau să plece. Am avut multe deplasări la gară și la aeroport”, mai povestește protopopul.

„Se intră și cu mașinile, și pe jos. Se stă mult la intrarea în țară, iar oamenii ajung flămânzi și obosiți. Cel mai sfâșietor este să vezi atât de multe mămici cu copii în brațe. Azi dimineață am avut o mamă cu cinci copii. I-am cazat la Horodnic de Sus, unde suntem foarte bine organizați, împreună cu autoritățile locale.”

Protopopul Ionel Constantin Maloș povestește câtă bucurie le-a făcut copiilor Părintele Constantin Oprea, consilier cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care a luat cu el două sacoșe cu jucării, pe care le-a oferit copilașilor refugiați din Vama Siret. Colecta de jucării continuă.

Deoarece refugiații sunt mai mult femei și copii, protopopul spune că a simțit o oarecare reținere la ei și preferința de a sta în spații publice aglomerate, unde nu sunt izolați de ceilalți.

„Totuși, cu toată teama și oboseala, când vad bunăvoința noastră, zâmbesc”, mai spune Protopopul Ionel Constantin Maloș.

Refugiații, surprinși de inima caldă a românilor

Fotograful Irina Ursachi, fotografa Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, i-a însoțit vineri pe părinții și voluntarii implicați în sprijinirea refugiaților care intră în țară prin Vama Siret.

„Mi s-a părut copleșitor, deși nu avusesem nicio așteptare legată de momentul când voi ajunge acolo. Am simțit toată acea emoție, pe care am văzut-o surprinsă și în filmările făcute pentru Trinitas TV de colegul meu, Cristi Turculeț.”

„Când am ajuns acolo și i-am văzut, am început să tremur de emoție”, spune fotografa. „Mamele își țin copiii strâns de mână. Și cel mai trist e că merg spre un semn de întrebare, nu au nicio certitudine, nu știu ce-i așteaptă dincolo de graniță, care e următorul pas.”

Irina Ursachi spune că este prima ei experiență în care emoția o surprinde și o copleșește.

„Cel mai mult m-a impresionat că cei care trec în România încep să tremure și să verse o lacrimă, pentru că sunt surprinși să găsească oameni care îi primesc cu brațele deschise, cu un pahar de apă și cu întrebarea: Cum vă putem ajuta?”

Noaptea trecută au fost mulți refugiați conduși la locurile de cazare disponibile în arhiepiscopie. Au fost colectate până și jucării pentru copii, precizează Irina Ursachi.

„Mi-a plăcut să fotografiez copiii. Erau ușor confuzi, pentru că nu înțelegeau exact ce se întâmplă, dar și încântați văzând că cineva le zâmbește și le oferă ceva.”

Ea adaugă că va continua să meargă în vamă alături de voluntarii Bisericii.

„Contează enorm că foarte multe persoane particulare și-au oferit sprijinul arhiepiscopiei pentru a ajuta refugiații. Acestora li se demonstrează că, în ciuda a tot ce se întâmplă, există inimi bune și calde, care știu să fie aproape într-o situație grea.”

„Iar mie, personal, acest lucru îmi reamintește ce dar reprezintă pentru mine toate aceste experiențe. A fi martoră la lucrarea Bisericii este pentru mine o lecție de viață continuă”, a încheiat Irina Ursachi.

După ce a vizitat, vineri seară, Vama Siret, Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că România ar putea deschide alte patru puncte vamale pentru preluarea refugiaților din Ucraina. Este vorba despre punctele de trecere de la Ulma, Climăuți, Vicovu de Sus și Izvoarele Sucevei.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților / Irina Ursachi

