Marșul pentru Viață de la Alba Iulia a fost organizat prin implicarea a zeci de tineri voluntari

Aproximativ 850 de persoane au participat duminică, pe o vreme neprielnică, la Marșul pentru Viață 2026 de la Alba Iulia.

Evenimentul s-a derulat sub atenta coordonare și implicare a peste 50 de tineri voluntari ai Asociației Emanoil, ai ASCOR – Alba Iulia și ai Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia.

Pe esplanada dintre Catedrala Reîntregirii și Catedrala romano-catolică, a fost organizat un moment solemn. La îndemnul tânărului Andrei Rotaru, coordonatorul din acest an al Marșului pentru Viață de la Alba Iulia și moderatorul evenimentului, participanții au rostit împreună rugăciunea „Tatăl nostru”.

Primarul Gabriel Pleșa a remarcat prezența numeroasă, în ciuda vremii capricioase, și a apreciat evenimentul și scopul lui.

Părintele Teofil Grigore Slevaș, protoiereu de Alba Iulia, a citit un mesaj transmis de Părintele Arhiepiscop Irineu, iar părintele Teofil Mihail Slevaș, coordonatorul Asociației Emanoil, a subliniat însemnătatea deosebită a temei din acest a Marșului pentru Viață la nivel național: „Solidaritate pentru amândoi”.

În ultima parte a evenimentului au cântat Corul de copii al Parohiei Platoul Romanilor din Alba Iulia, coordonați de prof. Sorina Matei. În încheiere, cei prezenți au intonat „Cuvine-se cu adevărat” în cinstea Maicii Domnului.

Manifestarea a fost organizată de Arhiepiscopia Alba Iuliei, prin Protopopiatul Ortodox Român Alba Iulia, în parteneriat cu Asociația Emanoil, ASCOR Alba Iulia, Biroul pentru Viață al Arhiepiscopiei Alba Iuliei și Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia.

În Arhiepiscopia Alba Iuliei au mai avut loc Marșuri pentru Viață, cum ar fi cele de la Târgu Mureș, Reghin, Târnăveni, Sebeș, Blaj, Luduș și Iernut.

Foto: Radio Reîntregirea / Diac. Ștefan Bretoiu