La Marșul pentru Viață 2026 de la Craiova au fost relatate cazuri de sprijin concret oferit de Biserică femeilor însărcinate

„Fiecare caz este o poveste de curaj și speranță, iar noi suntem aici să oferim sprijin real, nu doar sfaturi”, a spus sâmbătă, la Marșul pentru Viață 2026 de la Craiova, Adriana Bursuc, președinta Fundației „Societatea Ortodoxă a Femeilor”.

Ea a prezentat activitatea Centrului de Consiliere și Informare „Sfânta Ana” al Arhiepiscopiei Craiovei, evidențiind sprijinul concret oferit femeilor însărcinate și mamelor aflate în dificultate. Activitatea centrului a fost ilustrată prin două cazuri reale, în care femeile însărcinate au beneficiat de consiliere, sprijin material și asistență pentru reintegrare socială.

Diana Belu, medic pediatru, a prezentat și ea un caz de criză de sarcină, subliniind cât de important este sprijinul comunității: „Fiecare alegere dificilă poate fi mai ușor de dus atunci când nu ești singură”.

Celebrarea vieții, dovadă de iubire

Evenimentul din Craiova a debutat la Biserica Madona Dudu, unde Părintele Ștefan Bărbulescu, Consilier la Sectorul de Tineret și Catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei, a transmis un mesaj de binecuvântare din partea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei. Rugăciunea inaugurală a fost rostită de Părintele Florin Mihail, președintele Asociației Vasiliada.

„Pașii pe care i-am făcut astăzi au avut un sens mult mai adânc decât un simplu traseu prin oraș. Au fost o mărturie: am mers împreună pentru viață – pentru cel mai prețios dar pe care Dumnezeu îl dă fiecărui om”, a spus Diana Vătafu, moderatoarea evenimentului și referent la Sectorul de Tineret și Catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei.

„Celebrarea vieții este un act de iubire. Este un gest de responsabilitate, dar și o mărturie că fiecare om contează și fiecare viață merită primită cu bucurie și protejată cu demnitate. Prezența dumneavoastră confirmă că orașul nostru crede în valoarea vieții și în rolul pe care îl avem cu toții de a o ocroti.”

Momentele artistice ale evenimentului au fost oferite de Grupul Generația Folk, coordonat de Mădălina Amon, și de tânăra interpretă Daria Marina Ilioiu. La tombola pentru copii, organizată cu sprijinul ASCOR Craiova, au fost pregătite 50 de premii. Marile premii au constat în 3 trotinete și un card cadou în valoare de 1.000 de lei.

Evenimentul a fost realizat în colaborare cu Primăria Municipiului Craiova, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Asociația Vasiliada, Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români – Filiala Craiova, Asociația Tinerilor Ortodocși Români din Craiova, precum și cu Protoieriile Craiova Nord, Craiova Sud și Băilești.

Ale cinci Marșuri pentru Viață în eparhie

În Arhiepiscopia Craiovei au mai fost organizate Marșuri pentru Viață la Polovragi, Albeni, Motru, Goicea Mică și Măceșu de Sus. Participanții din aceste localități au rostit rugăciuni și au intonat imnuri religioase și cântece pro-viață. În organizare s-au implicat Protoieriile Târgu Jiu Sud, Târgu Jiu Nord și Târgu Cărbunești, alături de Pro-Vita Gorj și ASCOR Târgu Jiu.

Luna pentru Viață din acest an a adus împreună comunități, instituții, organizații, grupuri de tineri. În peste 2.000 de localități a existat cel puțin o activitate pro-viață. Punctul culminant al lunii a fost Marșul pentru Viață, organizat în numeroase localități din România și Republica Moldova, cu tema „Solidaritate pentru amândoi” – mama și copilul nenăscut.

„Un aspect tot mai evident de la an la an este numărul mare de tineri participanți la Marșul pentru Viață. Implicarea lor reprezintă unul dintre cele mai puternice semne de speranță pentru viitor”, transmit reprezentanții eparhiei.

Foto credit: Mitropolia Olteniei