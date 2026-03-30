Începuturile fragile au nevoie de ocrotire: Despre solidaritate, la Marșul pentru Viață 2026 la Iași

În discursurile rostite pe scena Marșului pentru Viață 2026 de la Iași, gazdele și invitații au explicat manifestarea ca pe o mărturie de solidaritate cu familiile și cu femeile însărcinate și copiii lor nenăscuți, precum și ca „un gând pentru viitorul acestei națiuni”.

Manifestarea a debutat cu „Imnul pentru viață” din acest an, compus și interpretat de cei 8 frați ai familiei Platon din județul Neamț, a continuat cu alocuțiuni, un recital oferit de Corul psaltic de copii „Mini Byzantion” și cu mărturii oferite de o mamă a unui copil cu sindrom Down și de o lucrătoare la un centru maternal care oferă cazare și sprijin pentru femeile însărcinate.

Maica Domnului a spus Da Vieții

Pr. Marian Timofte, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Iașilor, a vorbit despre semnificația Bunei Vestiri, sărbătoarea în preajma căreia este organizat, în mod simbolic, Marșul pentru Viață în fiecare an.

„În momentul când Sfântul Arhanghel Gabriel i-a adus Maicii Domnului Buna Vestire, Maica Domnului a avut în fața ei un șir de incertitudini. Dintr-o gândire pur omenească, parcursul ei ar fi fost un șir întreg de probleme. Cu toate acestea, Maica Domnului a spus atunci: Fie mie după cuvântul tău, a spus un Da vieții, iar Pruncul zămislit în pântecele Maicii Domnului a fost Mântuitorul lumii”, a spus părintele vicar.

„În poporul român a existat această frumoasă tradiție cu familii cu mulți copii. Eu însumi dau mărturie, pentru că provin dintr-o familie în care mai am încă 9 frați, am fost 10, și mărturisesc că am avut una dintre cele mai frumoase copilării. Nu știu dacă poate fi ceva mai frumos decât copilăria pe care am trăit-o împreună cu frații și surorile mele.”

Familie puternică, societate puternică

Părintele Radu Brînză, coordonatorul Pro Vita Iași, departament în cadrul Sectorului Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor, a subliniat, într-o declarație pentru Doxologia.ro, că evenimentul arată „că este extrem de importantă solidaritatea pe care trebuie să o avem atunci când vorbim de mamă, de copil, de familie în general”.

„O societate este puternică dacă familia este puternică și pentru a arăta cât de frumoasă este viața noastră, Biserica noastră și societatea noastră trebuie să ne aplecăm cu toții frumuseții din familie”, a spus Părintele Radu Brînză.

Fiecare sămânță conține deja floarea și rodul

Iuliana Mărincuța, educator la Centrul Maternal „Sfânta Elena – Casa Vieții” din Valea Lupului, județul Iași, a vorbit despre activitatea acestui așezământ care sprijină mamele și femeile însărcinate.

„Imaginați-vă o sămânță, mică, fragilă, aproape invizibilă. Dacă o privești astăzi, ai putea spune că nu promite nimic. Și totuși, în ea deja există rădăcină, tulpină, floarea și chiar și rodul. Tot ce are nevoie este timp, grijă și un loc sigur în care să crească. Astăzi eu nu vorbesc doar despre viață, vorbesc despre începuturi fragile care au nevoie de ocrotire”, a explicat ea.

„Vorbesc despre mame și copii care, pentru o vreme, își găsesc rădăcina într-un loc numit Centru Maternal Sfânta Elena”, a adăugat Iuliana Mărincuța, explicând că centrul găzduiește 8 mame și 18 copii, la care se vor adăuga în curând alți 2 copilași ce urmează a se naște.

„Dincolo de aceste cifre sunt povești de viață, sunt nopți nedormite, temeri, vinovății, dar și curaj, speranță și dorință de a merge mai departe”, a spus ea.

Un gând pentru viitorul națiunii

Mihai Chirica, primarul Iașilor, a subliniat că „Marșul pentru Viață nu trebuie să rămână doar un simbol al luptei noastre pentru a ne salva pruncii, ci este, de fapt, un gând pentru viitorul acestei națiuni”.

Ana Maria Drestaru, mamă a 6 copii, dintre care unul cu sindrom Down, a vorbit despre acest diagnostic și a îndemnat mamele să nu refuze darul vieții pentru copiii diagnosticați prenatal cu această diferență genetică.

„Îndrăznesc să spun că o lipsă fizică înseamnă un mare plus pe parte spirituală”, a spus ea. „Dumnezeu niciodată nu greșește. El întotdeauna dă binecuvântare și dă ca să creștem, nu ca să ne coboare. Să ne facă să fim mai mult decât suntem astăzi.”

„Pot să spun că copilașii aceștia speciali sunt ca un golden buzz la emisiunea Românii Au Talent. Pentru că ei fac saltul spre asemănarea cu Dumnezeu mai mult decât putem noi”, a mărturisit Ana Maria Drestaru.

Discursurile au fost urmate de marșul propriu-zis, pe traseul Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – Str. Gavriil Musicescu – Bd. Independenței – Str. I. C. Brătianu – Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt.

24 Marșuri pentru Viață în Arhiepiscopia Iașilor

Anul acesta, în Arhiepiscopia Iașilor au avut loc 24 de Marșuri pentru Viață, care au reunit în total aproximativ 10.000 de participanți: la Iași, Vlădeni, Răuseni, Răducăneni, Țuțora, Țibănești, Scânteia, Lunca Cetățuii, Miroslava, Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău, Botoșani, Dorohoi, Săveni, Ștefănești, Iacobeni, Darabani, Piatra Neamț, Târgu Neamț, Petricani, Borca, Roznov și Farcașa.

În timpul evenimentului, Pro Vita Iași și alte asociații pro-viață au avut puncte de informarev stradale, unde participanții vor putea afla mai multe despre activitatea lor în sprijinul femeilor însărcinate aflate în dificultate.

Au fost distribuite materiale despre Programul „Praesidio” pentru femeile însărcinate aflate în dificultate al Arhiepiscopiei Iașilor, care, anul acesta împlinește, împreună cu Departamentul Pro Vita Iași, 15 ani de existență.

Lansare de carte pro-viață

Marți, în ultima zi a Lunii pentru Viață, la Iași va fi lansat volumul „Provocările postmodernității la adresa instituției familiei”, publicat de pr. Radu Brînză la Editura Doxologia.

Întâlnirea va avea loc în Sala Sinaxar a Muzeului Mitropolitan, de la ora 18:00, și va fi moderată de lect. univ. dr. pr. Petru Cernat de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași, autorul unei teze de doctorat cu titlul „Identitatea embrionului uman din perspectivă teologică și bioetică”.

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Foto credit: Doxologia.ro / Oana Nechifor