Marea Unire, sărbătorită de Ziua Națională a României la Alba Iulia în prezența a mii de oameni

Ziua Națională a României a fost celebrată la Catedrala Reîntregirii și Încoronării din Alba Iulia, luni, printr-o slujbă de Te Deum, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, în prezența a mii de persoane din toată țara.

La eveniment au participat reprezentanții autorităților centrale, județene și locale, iar la finalul slujbei, Arhiepiscopul Irineu a susținut un cuvânt de învățătură.

În mesajul său, IPS Irineu a evidențiat rolul cetății Bălgradului în istoria națională a României.

„La Bălgrad, în 1600, prin slăvitul voievod Mihai Viteazul, poporul român și-a împlinit visul de veacuri de a fi unit, în spațiul carpato-dunărean, într-o singură țară, sub un singur domn, liber și independent. De asemenea, la Bălgrad, Sfântul Mitropolit Simion Ștefan a tipărit, pentru prima dată, în limba noastră românească, Noul Testament din 1648. Astfel s-a făcut unirea în limbă a tuturor românilor răsfirați prin multe țări. Și tot la Alba Iulia, în 1 Decembrie 1918, s-a desăvârșit unitatea statului național român”.

„Atunci, neamului nostru i-a răsărit soarele dreptății, prin unirea Transilvaniei cu patria-mamă, România. La această sărbătoare, se cuvine să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru binefacerile Sale și să pomenim cu sfințenie jertfele dureroase ale înaintașilor. Ele ne-au fructificat gândirea, ne-au hrănit credința și ne-au oțelit voința. Din Alba Iulia, Cetatea Marii Uniri, doresc tuturor românilor sănătate, bucurie și ajutor de la Atotputernicul Dumnezeu. La mulți ani!”, a spus ierarhul.

Foto credit: Radio Reîntregirea

