Oportunități noi pentru tineri: Marea Britanie revine în programul Erasmus+

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va reintra în programul Erasmus+ în anul universitar 2027-2028, la șase ani după ce și-a încheiat participarea ca urmare a ieșirii din Uniunea Europeană, potrivit BBC.

Conform acordului anunțat de guvernul britanic, studenții din Regatul Unit vor putea studia timp de un an la universități europene în cadrul programelor de licență sau master, fără a plăti taxe suplimentare, iar studenții europeni vor beneficia de aceleași condiții în Marea Britanie.

Ministrul britanic pentru relațiile cu UE, Nick Thomas-Symonds, a declarat că acordul demonstrează că „noul parteneriat al guvernului cu Uniunea Europeană funcționează”, subliniind că revenirea în Erasmus+ „nu este doar despre călătorii, ci despre competențe pentru viitor, succes academic și șanse reale pentru noua generație”.

Acordul acoperă, deocamdată, doar anul universitar 2027-2028, orice participare ulterioară urmând să depindă de negocieri viitoare.

Anunțul a fost salutat de Comitetul Economic și Social European (CESE), care a subliniat importanța revenirii Regatului Unit într-un moment în care tinerii solicită mai multe oportunități de învățare, mobilitate, conexiune și speranță.

Potrivit CESE, revenirea Marii Britanii în Erasmus+ reprezintă un semnal puternic de schimbare și de reconstrucție a încrederii reciproce, în acord cu poziția exprimată anterior privind implicarea tinerilor în relația UE–Regatul Unit.

Programul Erasmus+

Erasmus+ este programul Uniunii Europene care oferă oportunități de studiu, formare, voluntariat și schimburi internaționale pentru elevi, studenți, profesori, tineri și organizații educaționale.

Prin acest program, participanții pot merge pentru o perioadă într-o altă țară europeană, pentru a învăța, a preda, a face practică sau a lua parte la proiecte educaționale și culturale. Scopul principal al Erasmus+ este dezvoltarea personală și profesională, schimbul de experiență și apropierea dintre oameni și culturi.

Programul cuprinde toate cele 27 de țări membre UE plus Turcia, Serbia, Macedonia de Nord, Liechtenstein, Islanda și Norvegia.

Foto credit: Facebook / University of Oxford