Manifestări de amploare la Mănăstirea Paltin Petru Vodă, în memoria părintelui Justin Pârvu

Părintele Justin Pârvu a fost comemorat printr-un Simpozion Național, desfășurat duminică, la împlinirea a 107 ani de la nașterea ctitorului Mănăstirii Paltin Petru Vodă.

Activitățile comemorative au debutat sâmbătă seara prin oficierea slujbei Vecerniei Duminicii Fiului Risipitor de către Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților.

Duminică, Preasfinția Sa a condus soborul care a săvârșit Sfânta Liturghie. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic Byzantion.

După participarea la Sfânta Liturghie, invitații și obștea au participat la lucrările simpozionului, care a avut ca temă: „Părintele Justin Pârvu, îndrumător al familiei creștine: rolul sfințitor al mamelor creștine în zidirea neamului și a societății românești”.

Părintele Justin – prin ochii celor care l-au cunoscut

PS Sebastian a deschis lucrările subliniind lucrarea pastoral-duhovnicească a părintelui Justin Pârvu, în special în calitatea de duhovnic.

La rândul său, scriitorul Sorin Lavric a abordat problematica mărturisirii credinței în contextul societății contemporane, avându-i ca modele pe părintele Justin Pârvu și mărturisitorii din perioada regimului comunist.

Părintele Mircea Bejenar și prezbitera Aura Bejenar au vorbit despre învățăturile primite de la părintele Justin Pârvu pe tema vieții de familie.

Teologul și scriitorul Danion Vasile a transmis din experiențele sale personale acumulate prin întâlnirea cu părintele Justin Pârvu, iar medicul Larisa Ionescu a împărtășit din sfaturile primite de la duhovnicul său.

Evenimentul s-a încheiat cu săvârșirea unui trisaghion la mormântul arhimandritului Justin Pârvu.

