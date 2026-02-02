Mândria și slava deșartă ne golesc de harul lui Dumnezeu, avertizează Mitropolitul Olteniei

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a avertizat, duminică, la Mănăstirea „Sfântul Mucenic Trifon” din Segarcea, județul Dolj, că mândria și slava deșartă ne îndepărtează de Dumnezeu.

IPS Irineu a spus că parabola Vameșului și a Fariseului este așezată în apropierea Postului Mare pentru că amintește de pocăință.

„La Biserică se vine cu smerenie, după ce i-am iertat pe toți cei care ne-au greșit, pentru ca și pe noi să ne ierte Hristos Domnul. Mândria și slava deșartă, pe care le vedem la fariseu, ne golesc de harul lui Dumnezeu, de smerenie și de lumina dumnezeiască. Mântuitorul Hristos ne arată că trebuie să fim smeriți, pentru că noi primim har de la Dumnezeu și liniște în viața noastră”.

„Fariseul nu avea dreptul să se mândrească, pentru că toate le făcuse cu ajutorul lui Dumnezeu. Mulțumirea de sine și mândria nu au ce să caute în viața noastră. Noi suntem doar pământ și cenușă, cum spune patriarhul Avraam, o cugetare pe care trebuie să o avem mereu în minte”, a subliniat Mitropolitul Irineu.

Sfântul Trifon, făcătorul de minuni

În continuarea cuvântului său, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a vorbit despre Sfântul Trifon, ocrotitorul lăcașului de cult de la Segarcea.

IPS Irineu a amintit că Sfântul Trifon a plătit cu viața credința în Hristos și este considerat ocrotitorul ogoarelor, viței de vie și a altor culturi.

„Așa cum știm, Sfântul Mucenic Trifon alungă dăunătorii din culturile de viță-de-vie, de grâu și alte cereale, pentru ca noi să primim roade bogate, creația să fie rânduită, așadar, spre împlinirea planului lui Dumnezeu. Biserica noastră rostește rugăciunile sale în ziua prăznuirii Sfântului pentru ocrotire și ferirea de secetă sau alte probleme”.

„Sfântul Trifon este ocrotitorul ogoarelor, dar și mare făcător de minuni, fapt pentru care ne rugăm ca și Mănăstirea Segarcea, pe care Sfântul o ocrotește, să fie lăcașul prin care noi reînnodăm legătura cu trecutul nostru, deoarece via și Mănăstirea noastră se află pe locul unde a existat un schit al Mănăstirii Segarcea”, a conchis Mitropolitul Olteniei.

Foto credit: Mitropolia Olteniei

