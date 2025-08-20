Fotoreportaj: Meteora – între cer și pământ

În partea de nord-vest a Câmpiei Tesaliei, în centrul Greciei continentale, lângă orașul Kalambaka, se ridică una dintre cele mai spectaculoase minuni naturale și spirituale ale lumii: Meteora. Coloși de piatră cu forme bizare se înalță abrupt din câmpie, iar pe vârfurile lor, ca niște cuiburi de vulturi, mănăstiri vechi de secole străjuiesc acest ținut ce pare desprins din poveste.

Vă invităm la o călătorie virtuală ce încearcă să surprindă armonia dintre imensitatea stâncilor și zidurile ridicate prin osteneala oamenilor.

Lumina apusului dezvăluie texturile aspre ale rocilor și creează o aură mistică în jurul turnurilor de piatră, arătând frumusețea unui peisaj unic, unde natura și credința se întâlnesc într-un echilibru aproape ireal.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu