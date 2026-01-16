Mănăstirea Vorona are o nouă stareță: Monahia Fevronia Simian este absolventă de Farmacie

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a oficiat joi ceremonia de instalare a noii starețe a Mănăstirii Vorona din județul Botoșani.

Monahia Fevronia Simian a preluat îndatoririle administrative și duhovnicești ale stavroforei Teofana Scântei, care, timp de 57 de ani, s-a îngrijit de așezământul monahal.

În cadrul hirotesiei, maica Fevronia Simian a primit însemnele specifice noii demnități – bastonul și actul de numire – fiind apoi așezată în scaunul stărețesc.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a felicitat-o pe noua stareță și a transmis un mesaj din partea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

„Slujirea starețului și mulțumirea pentru stareț nu-l cuprind niciodată doar pe el, ci pe toți ce care îi sunt alături, toți cei care slujesc, toți cei care își aduc truda lor, care nu este mică înaintea lui Dumnezeu”, a spus părintele episcop vicar.

„Sfântul Sofronie spunea că oricare dintre noi, oricât de mic ar fi înaintea oamenilor, să nu se considere mic, pentru că înaintea Domnului, care are o legătură tainică cu fiecare din noi, acela este mare și știe slujirea lui.”

Crucea Moldavă pentru proinstareță

Ierarhul a subliniat că nevoința starețului este grea și i-a mulțumit pentru slujire proinstareței Teofana Scântei, ajunsă la venerabila vârstă de 91 de ani.

„Dar mulțumim tuturor celor care au făcut cu putință ca această mănăstire să ajungă și la acest moment. Nădăjduim să-și continue lucrarea cu înțelepciune, cu echilibru, cu pace, și mai ales, plăcută înaintea lui Dumnezeu”, a adăugat Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul.

Cu acest prilej, ierarhul i-a înmânat stavroforei Teofana Scântei „Crucea Moldavă”, cea mai înaltă distincție din Mitropolia Moldovei și Bucovinei.

Cine este noua stareță

Monahia Fevronia (Maria Corina) Simian s-a născut în 18 august 1992, la Vorona, județul Botoșani. A învățat la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Botoșani și la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigorie T. Popa” din Iași, lucrând ulterior ca farmacist timp de trei ani. În anul 2018 a ales viața monahală, fiind închinoviată la Mănăstirea Vorona.

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Foto credit: Doxologia.ro / Flavius Popa