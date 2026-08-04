Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi și Sfântul Ștefan cel Mare” din localitatea Toflea, județul Galați, sprijină de peste doi ani sute de familii defavorizate, cu mulți copii și vârstnici prin programul „Iubește-ți aproapele!”.

Potrivit Arhiepiscopiei Dunării de Jos, programul este coordonat starețul așezământului monahal, părintele Paisie Agache, alături de o echipă de voluntari. Proiectul se desfășoară săptămânal, oferind sprijin concret celor care au nevoie.

Pregătirile pentru fiecare acțiune au loc la mănăstire, unde voluntarii sortează și ambalează alimentele și bunurile de primă necesitate.

Ajutorul cuprinde alimente neperisabile și produse de bază: făină, mălai, orez, zahăr, ulei, conserve, compoturi și pâine proaspătă, dar și gustări pentru copii, precum biscuiți, covrigi, pufuleți și băuturi răcoritoare.

Pe lângă pachetele alimentare, mănăstirea oferă și articole de îmbrăcăminte, încălțăminte pentru toate vârstele și medicamente pentru bolnavii din comunitate.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Dunării de Jos