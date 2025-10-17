Mănăstirea Sfânta Parascheva din Vilaller a anunțat finalizarea achiziției unui imobil destinat românilor din Spania

Mănăstirea Sfânta Cuvioasă Parascheva din Vilaller (Spania) a anunțat, miercuri, finalizarea implementării proiectului de achiziție a unui imobil (clădire și teren) destinat românilor din regiunea respectivă a Spaniei și din întreaga Peninsulă Iberică.

Proiectul achiziției, denumit Mănăstirea Vilaller – centru de spiritualitate și misiune ortodoxă: achiziție imobil (clădire și teren), a fost implementat în perioada 17 martie – 15 octombrie 2025 și a fost finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni cu suma de 2.500.000 lei, potrivit unui comunicat de presă al Mănăstirii.

Scopului proiectului a fost achiziționarea unei proprietăți în localitatea La Clua, orașul Sant Esteve de la Sarga, unde să funcționeze Mănăstirea „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, aflată sub oblăduirea Episcopiei Spaniei și Portugaliei.

Proiectul vizează crearea unui punct de referință pentru românii din diaspora, prin oferirea unui spațiu dedicat rugăciunii, consilierii spirituale și păstrării tradițiilor ortodoxe. Reprezentanții Mănăstirii consideră că această inițiativă va sprijini coeziunea comunității și va consolida legătura dintre românii din Spania și Biserica Ortodoxă Română.

Reper pentru românii din Spania

Prin intermediul acestui demers, Mănăstirea urmărește „asigurarea unui spațiu de păstrare, manifestare și promovare a identității spirituale, culturale, lingvistice și istorice românești, prin activități concrete și durabile, care să ducă la dezvoltarea continuă și sustenabilă a comunității românești din zona Lleida și din întreaga Peninsulă Iberică”, după cum menționează sursa citată.

Prin finalizarea acestui proiect, Mănăstirea Sfânta Cuvioasă Parascheva va putea oferi celor care-i trec pragul:

un spațiu permanent de rugăciune și slujire liturgică;

activități catehetice și sociale destinate copiilor, tinerilor și familiilor;

un loc de întâlnire și sprijin pentru românii care doresc să-și păstreze credința, limba și identitatea.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei

