Mitropolitul Antonie a amintit la Orhei misiunea comună a Bisericii și Administrației: Slujesc omul, familia, comunitatea

„Preotul slujește oamenilor încredințați lui de Dumnezeu, iar orice faptă care întărește comunitatea devine o lucrare spre folosul întregului popor”, a subliniat Mitropolitul Antonie al Basarabiei marți, când s-a întâlnit cu clericii și cu reprezentanții administrației locale din raionul Orhei.

„Ori de câte ori este sprijinită o biserică, o lucrare filantropică, un centru catehetic sau o inițiativă în folosul comunității, câștigă întreaga societate”, a spus ierarhul la întâlnirea pe care a avut-o cu Valentin Uncu, președintele Raionului Orhei.

Președintele raionului a apreciat activitatea desfășurată de clerici, evidențiind contribuția lor la păstrarea identității spirituale și culturale, la consolidarea solidarității dintre oameni, și a reafirmat disponibilitatea autorităților de a sprijini inițiativele parohiilor și proiectele care răspund nevoilor reale ale cetățenilor.

Întâlnire cu clericii din protopopiat

Vizita în Protoieria Orhei a început la Parohia „Sf. Ier. Nicolae” din Peresecina, păstorită de părintele Sergiu Matei, Protopop de Orhei, unde Mitropolitul Basarabiei a oficiat Sf. Liturghie și un Te Deum și a vorbit despre puterea faptelor bune.

„Dumnezeu primește și suspinul celui aflat în necaz, și lacrimile celui care se pocăiește, și osteneala preotului care își poartă poporul în rugăciune. O parohie înflorește prin oameni care se iubesc, se iartă și își poartă unii altora poverile”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

În continuare, Părintele Mitropolit Antonie a prezidat ședința administrativă a Protopopiatului Orhei, în cadrul căreia au fost analizate activitățile desfășurate în parohii, proiectele aflate în derulare și prioritățile pastorale.

Mitropolitul Basarabiei și-a exprimat profunda recunoștință pentru răbdarea și statornicia clericilor orheieni, subliniind că fiecare preot care a ales să slujească în sânul Mitropoliei Basarabiei a făcut o mărturisire de conștiință și de fidelitate față de adevărul istoric și față de Biserica Mamă, asumându-și cu demnitate o misiune care cere curaj, răbdare și multă jertfă.

Apreciere pentru programele Parohiei Orhei

Vizita pastorală s-a încheiat la Parohia „Sf. Vasile de la Poiana Mărului” din municipiul Orhei, una dintre cele mai dinamice comunități din Arhiepiscopia Chișinăului, păstorită de părintele Sergiu Aga.

După o rugăciune de mulțumire, parohul a prezentat stadiul proiectelor aflate în desfășurare, evidențiind în mod deosebit lucrările de pictură bisericească, apoi părintele mitropolit a depus flori la monumentul Regelui Ferdinand I din curtea bisericii.

Programul vizitei a continuat la Centrul Social-Cultural „Filantropia” al Asociației Umanitare „Filantropia Creștină”, coordonat de părintele Sergiu Aga și amenajat în cadrul ansamblului parohial.

Centrul reprezintă unul dintre cele mai complexe proiecte social-filantropice dezvoltate de Mitropolia Basarabiei în regiunea Orhei, oferind servicii integrate destinate persoanelor vulnerabile, între care cazare pentru persoane fără adăpost, servicii pentru refugiați, atelier ocupațional, program de antreprenoriat social, activități educaționale și culturale.

Mitropolitul Antonie a apreciat inițiativele, afirmând că o parohie își împlinește cu adevărat vocația atunci când viața liturgică, activitatea catehetică, educația tinerilor și slujirea filantropică alcătuiesc o singură lucrare, inspirată de iubirea lui Hristos și pusă în slujba comunității.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei