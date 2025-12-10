Mănăstirea Putna: Slujbă de pomenire pentru românii morți în războiul din Ucraina

O slujbă de pomenire pentru etnicii români morți sau dispăruți în războiul din Ucraina va fi săvârșită, duminică, la Mănăstirea Putna, a anunțat așezământul monahal pe pagina de Facebook.

Evenimentul este organizat de Centrul Media BucPress, Societatea Civică „Valea Prutului”, Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina „Mihai Eminescu”, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

Părintele Stareț Melchisedec Velnic este principalul susținător și gazda duhovnicească a acestui moment de rugăciune și comemorare.

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La slujbă vor oficia preoți din nordul și sudul Bucovinei, urmând să participe și rude ale militarilor căzuți pe front.

Pentru românii din regiunea Cernăuți și din alte zone ale Ucrainei care doresc să fie prezenți la slujbă va fi organizat transport gratuit de la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina.

Foto credit: Mănăstirea Putna / Arhivă

