Mănăstirea Putna apare în selecția Reuters „Fotografiile anului 2022”

O fotografie realizată de Clodagh Kilcoyne la Mănăstirea Putna a fost inclusă în selecția „Fotografiile anului 2022” realizată de Agenția internațională de știri Reuters.

Cadrul selectat, realizat în martie 2022, surprinde un monah în ninsoare lângă biserica ctitoriei ștefaniene de la Putna, plecând spre chilia sa după Sfânta Liturghie.

Monks living at a remote 15th century Romanian Orthodox monastery have opened their doors to people who have fled Ukraine to neighboring countries in their millions since Russia began its invasion. Read more: https://t.co/rPt2d6NVdc 📷 @ClodaghKilcoyne pic.twitter.com/5CAqILAFSp

— Reuters Pictures (@reuterspictures) March 16, 2022