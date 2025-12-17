Mănăstirea Pantocrator: Concertul „Plecarea Magilor” încheie seria de evenimente dedicate Nașterii Domnului

Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești Vlașca, județul Teleorman, va organiza concertul „Plecarea magilor”, în data de 20 decembrie, începând cu ora 19:00.

Tradiționalul concert de colinde, ajuns la a 3-a ediție, încheie seria de concerte caritabile intitulată „După datini colindăm”.

Programul concertului cuprinde colinde interpretate de: Grupul Psaltic de fete „Sfânta Tatiana” de la Craiova și Ana Nuță, Ileana Maria Popescu, cunoscută ca Eneli, și Grupul Psaltic Pantocrator, dirijat de protopsaltul Marian Știrbei. Printre invitații speciali se află Ribale Wehbe din Liban.

Accesul la concert va fi liber. Concertul se va desfășura în biserica cea mare a așezământului monahal.

Seria de concerte caritabile, organizată de Mănăstirea Pantocrator, a avut drept scop ajutorarea a 1.200 de copii.

Foto credit: Facebook / Mănăstirea Pantocrator