Mănăstirea Hadâmbu a desfășurat o nouă acțiune filantropică pentru persoanele vulnerabile din Episcopia de Bălți

Părintele Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, a desfășurat marți o nouă acțiune filantropică pentru persoanele vulnerabile din Episcopia de Bălți.

Cu acest prilej, părintele stareț a donat peste patru tone de produse alimentare colectate prin proiectul social-filantropic „Caravana milosteniei” al Mănăstirii Hadâmbu.

Speranță pentru cei aflați în nevoie

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, a mulțumit pentru grija constantă arătată față de persoanele din nordul Basarabiei prin activitățile social-filantropice desfășurate în eparhie de Mănăstirea Hadâmbu.

„Este o formă de a-i ajuta pe cei încercați de lipsuri materiale, în aceste timpuri marcate de anumite greutăți. Este un mesaj către ei că nu sunt uitați, căci și ei au dreptul la zâmbet și la bucurie”, a spus Preasfinția Sa.

„Părinte Nicodim, prin faptele Sfinției Voastre, ați adus lumină, căldură și bucurie în multe familii din acest spațiu, ați adus multă mângâiere celor întristați din cauza greutăților financiare. Vă mulțumesc, în numele beneficiarilor noștri, pentru tot ajutorul pe care l-ați acordat Episcopiei de Bălți”.

Părintele Nicodim Gheorghiță și-a exprimat bucuria de a sprijini comunitățile din Basarabia și a explicat că această lucrare este posibilă datorită implicării fiilor săi duhovnicești, care susțin constant acțiunile filantropice ale mănăstirii.

Prin intermediul proiectului „Caravana milosteniei” au fost donate în anul 2025 peste 20 de tone de produse alimentare destinate persoanelor aflate în nevoie.

Foto credit: Facebook / Episcopia de Bălți