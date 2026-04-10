Mănăstirea Cernica invită credincioșii la prăznuirea Sf. Calinic și a mamei sale

Mănăstirea Cernica invită credincioșii să participe luni la prăznuirea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și a mamei sale, Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea.

Întrucât zilele lor obișnuite de pomenire coincid cu Sâmbăta Mare și Duminica Învierii Domnului, prăznuirea celor doi sfinți a fost mutată luni, în a doua zi de Paști.

Programul liturgic începe în Duminica Învierii Domnului. La ora 11:00, va avea loc scoaterea raclelor cu sfintele moaște în baldachinul special amenajat din fața clopotniței, urmată, la ora 12:00, de Vecernia Învierii. Seara, de la ora 19:00, se vor săvârși Rânduiala Ceasurilor Paștilor și Utrenia.

Manifestările continuă luni dimineața cu Acatistul Sfântului Ierarh Calinic, de la ora 08:00, urmat de Rânduiala Ceasurilor Paștilor, la ora 09:00. De la ora 09:30 va fi oficiată Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, la Biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe” din incinta mănăstirii.

Mănăstirea Cernica deține în patrimoniu cinstitul cap al Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica, stareț care l-a precedat pe Sf. Ier. Calinic la conducerea lavrei și moaștele Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.

Mănăstirea Cernica: Istoric

Mănăstirea Cernica a fost înființată de marele vornic Cernica Știrbei în 1603. Sfântul așezământ a fost refăcut aproape din temelie de Sf. Cuv. Gheorghe, care a preluat obștea în 1781.

Sf. Ier. Calinic a venit frate la Cernica în 1807 și a fost ales stareț în 1820. Curând după alegerea sfântului ca stareț, în timpul Revoluției de la 1821, condusă de Tudor Vladimirescu, mănăstirea a adăpostit și hrănit mulți bucureșteni afectați de evenimente.

Sfântul a construit, în ostrovul Cernicăi, Biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe” cu cetatea din jur, bolnița, trapeza și biblioteca și a instituit o rânduială de viețuire duhovnicească în lavra de lângă București. A fost Episcop al Râmnicului timp de peste 16 ani și a întemeiat numeroase școli și sfinte lăcașuri.

Mama sa, Sfânta Filofteia de la Pasărea, a fost un model de credință și jertfelnicie, contribuind la formarea duhovnicească a fiului său, fiind cinstită pentru viața sa curată și evlavioasă. A fost canonizată în anul 2025, cu ocazia Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame).

Foto credit: Facebook / Mănăstirea Cernica