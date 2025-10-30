O mănăstire din Caraș Severin investește în energie verde pentru un viitor sustenabil

Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” – Poiana Mărului, din județul Caraș-Severin, a finalizat implementarea unui proiect de instalare a unui sistem fotovoltaic modern, contribuind astfel la protejarea mediului și la reducerea consumului de energie convențională.

În perioada 22 mai – 30 octombrie 2025, mănăstirea a implementat un proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), în valoare de aproximativ 52.000 de euro, cu sprijin nerambursabil de 100%.

Sistemul implementat este alcătuit din panouri fotovoltaice, un invertor inteligent și un sistem de stocare a energiei, asigurând autonomie energetică completă pentru întregul ansamblu monahal.

Noua infrastructură reduce semnificativ costurile de întreținere și amprenta de carbon.

Prin această investiție, obștea monahală din Poiana Mărului își propune să contribuie activ la protejarea mediului înconjurător și la promovarea unei administrări responsabile a resurselor naturale.

