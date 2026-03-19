Mama și darul vieții: Concurs de creație literară pentru elevi în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților omagiază mamele în Luna pentru Viață, prin tema unui concurs de creație literară pentru elevii de gimnaziu și liceu.

Elevii sunt invitați să se înscrie, până în 25 martie 2026, la concurs cu poeme sau proze scurte pe temele: #Mama | #ScrieCuInima | #DăGlasVieții.

Concursul se desfășoară în fiecare protopopiat al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și are ca obiective promovarea valorii vieții și a maternității, stimularea creativității literare a elevilor și încurajarea exprimării artistice prin poezie și proză.

„Lucrările trebuie să reflecte importanța vieții și a iubirii materne, valoarea și demnitatea omului, frumusețea și unicitatea fiecărui copil, precum și responsabilitatea pe care o avem față de darul vieții”, transmite Arhid. Marius-Gabriel Filip de la Sectorul Educațional-Teologic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Cerințele concursului

Textele pot evidenția rolul mamei în formarea caracterului, în cultivarea valorilor morale și în susținerea necondiționată a copilului, precum și legătura profundă dintre iubire și sacrificiu.

Se încurajează abordarea temei din perspectivă personală, reflexivă sau narativă, punând accent pe sensibilitate, autenticitate și respect față de viață în toate etapele ei. Lucrările trebuie să transmită un mesaj pozitiv, constructiv și responsabil, în acord cu Luna pentru Viață.

Participanții sunt invitați să valorifice resursele expresive ale limbii române, să manifeste originalitate în construcția ideilor și să ofere o perspectivă proprie asupra temei propuse.

Premii și ceremonia de premiere

Se vor acorda premii în bani și în obiecte, precum și diplome de participare pentru toți cei înscriși.

Câștigătorii vor fi anunțați pe 27 martie, iar festivitatea de premiere va avea loc pe 28 martie, la finalul Marșului pentru Viață 2026 de la Suceava.

Cele mai bune creații vor fi incluse într-un volum care va fi publicat la Editura Crimca.

Detalii suplimentare despre condițiile de participare se găsesc pe site-ul eparhial.

Concursul face parte din activitățile Lunii pentru Viață, o serie de manifestări desfășurate în luna martie, cu scopul de a crea o cultură a vieții. Acestea culminează cu Marșul pentru Viață, eveniment organizat în numeroase localități din România și Republica Moldova.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților