PS Macarie, la trecerea în veșnicie a Galinei Răduleanu: Viața ei, un fir de lumină ce a străbătut ceața istoriei recente

Episcopul Macarie al Europei de Nord a transmis marți un mesaj de condoleanțe la trecerea în veșnicie a doamnei Galina Răduleanu, despre a cărei viața a spus că a fost „un fir de lumină ce a străbătut ceața istoriei recente”.

Galina Răduleanu, reputat medic psihiatru și pătimitoare în temnițele comuniste, a trecut la viața veșnică în data de 10 noiembrie la vârsta de 92 de ani.

„La vârste la care alții se află țintuiți pe patul durerii, dânsa reușea să vină la biserică și să participe regulat la Sfânta Liturghie, să mărturisească fără ostentație și să adune în jurul ei oameni captivați de tăria unui suflet liber, împodobit și fortificat prin statornicia credinței, curajul mărturisirii, smerenia în suferință, iertarea în plină nedreptate și dragostea necondiționată pentru oameni”, a subliniat Preasfințitul Părinte Macarie.

Episcopul Europei de Nord a rememorat bucuria întâlnirilor cu Galina Rădulenau: „În primăvara anului 2019, ne-a vizitat în Episcopia noastră a Europei de Nord, împreună cu doamna Niculina Moica, conferindu-le Ordinul Crucea Nordului”.

„Am văzut și cu acel prilej la sora Galina cât de adânc poate arde lumina lui Hristos în sufletul unui om care a trecut prin valea plângerii, prin închisorile comuniste și prin toate încercările epocii de prigoană”.

Preasfinția Sa a mărturisit că a fost impresionat de „felul în care vorbea, fără ură, despre cei care au întemnițat-o, despre cei care au prigonit-o. Nu purta încrâncenare, ci o pace lăuntrică izvorâtă din lucrarea Atotmilostivului Dumnezeu în inimă”.

O chemare

Ierarhul a transmis că plecarea doamnei Galina Răduleanu la cele veșnice este o chemare pentru noi, cei rămași, să lucrăm cu și mai multă responsabilitate pentru darul libertății care nu se păstrează prin indiferență, ci prin trezvie.

„Viața doamnei Galina Răduleanu ne amintește că neamul nostru are atâtea femei-mucenițe, care nu s-au înfricoșat de temniță și de prigoană, ci au purtat pe umerii lor fragili Crucea suferinței”.

„Astăzi ne despărțim trupește de dumneaei, însă nu o pierdem, ci o dobândim în Biserica Biruitoare, acolo unde se alătură tatălui ei, preotul Boris, și tuturor mărturisitorilor care au pătimit pentru Hristos, pe care dânsa i-a cinstit și i-a pomenit și i-a urmat întreaga viață”.

Galina Răduleanu va fi înmormântată miercuri în cimitirul Mănăstirii Cernica.

