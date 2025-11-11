Galina Răduleanu a trecut la viața veșnică

Galina Răduleanu, pătimitoare în temnițele comuniste și reputat medic psihiatru, a trecut la viața veșnică în data de 10 noiembrie la vârsta de 92 de ani, anunță Doxologia.

S-a născut în anul 1933, la Bălți, în Basarabia, tătăl său fiind preotul Boris Răduleanu, fost deținut politic în timpul regimului comunist.

La 27 de ani a fost arestată și închisă timp de patru ani în temnițele comuniste, între anii 1960 și 1964, din cauza unui denunț al unei colege de liceu pentru deținerea unui jurnal în care își nota păreri îndreptate împotriva regimului politic.

„În închisoare am descoperit ce extraordinar este să stea omul și să-i vezi partea nevăzută, partea care este în el și care nu se vede! De aceea am ales Psihiatria. Eu iubesc bolnavii. De exemplu pe unul pe care nu pot să-l sufăr, în momentul în care se îmbolnăvește, eu îl iubesc. Bolnavul este prietenul meu”, mărturisea Galina Răduleanu.

Înmormântarea va avea loc miercuri, la mănăstirea Cernica, acolo unde este îngropat și tatăl ei.

