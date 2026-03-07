Luna pentru Viață la București și în țară: Sunt generații care duc mesajul mai departe, spune Alexandra Nadane

Alexandra Nadane, președinta Asociației România pentru Viață, a prezentat joi, în studioul Jurnalului de știri Trinitas TV, activitățile pregătite pentru Luna pentru Viață la București.

Studenți pentru Viață a luat startul mai devreme și a organizat deja, atât la București, cât și la Iași, târguri și ateliere de prăjituri și de mărțișoare. Astfel, tinerii au putut strânge fonduri în scopul desfășurării celorlalte activități.

Formare de voluntari

O formare de voluntari are loc chiar în acest weekend, la Casa de Cultură a Studenților, din Capitală. Alături de Alexandra Nadane, formatori vor fi Teodora Diana Paul, președinta filialei bucureștene a asociației Studenți pentru Viață, și dr. Eliza Maria Cloțea, medic Obstetrică-Ginecologie.

„Sunt peste 200 de voluntari la București și ne bucură și ne inspiră foarte mult lucrul acesta, pentru că sunt generații care duc mesajul acesta mai departe și, mai ales, se problematizează, se gândesc ce pot face ei în contextul și în universul lor și le punem la dispoziție această formare”, a explicat Alexandra Nadane.

Un training pro-viață este programat și la Iași, organizat de filiala locală a Asociației Studenți pentru Viață.

Urmează distribuirea de flori în dar mamelor din maternități de Ziua Femeii și o proiecție de film pro-viață urmată de o dezbatere (11 martie) – ambele organizate de Studenți pentru Viață București.

Conferință online

În 14 martie va avea loc online, pe platforma Zoom, Conferința Națională 2026 „Solidaritate pentru amândoi”, organizată de România pentru Viață. Organizatorii și invitații lor vor răspunde la întrebările: Ce înseamnă, concret, să fii solidar cu o femeie însărcinată aflată în dificultate? Cum poate societatea să sprijine și mama, și copilul?

Vor vorbi Vesna Radeka (Serbia), Pr. Ilarion Mîță, Alexandra Nadane, Dr. Diana Belu, Ioana Dumitrașcu, Adelina Fronea, Dr. Eliza Maria Cloțea, Manuela Cernat, Mihaela Andrei și Teodora Diana Paul.

Programul detaliat este disponibil aici, iar înscrierile se pot face aici.

Crosul pentru Viață

În aceeași zi, de la ora 09:00, în Parcul „Al.I Cuza” din Capitală, la scena dintre mall și podul de pe strada Liviu Rebreanu, va începe a 11-a ediție a Crosului pentru Viață de la București, organizat de Centrele Roua în beneficiul mamelor și femeilor însărcinate.

„Practic, iubitorii de sport au ocazia să și alerge și să susțină o cauză nobilă”, a subliniat Alexandra Nadane.

Congresul Tinerilor Pro-Viață

În 21 martie 2026, Asociația Studenți pentru Viață București organizează Congresul Tinerilor Pro-Viață.

„Sunt în jur de 100 de tineri din asociații de tineret din toată țara care vin la București și sunt vorbitori care abordează problematica solidarității din diferite perspective”, a spus Alexandra Nadane.

„Dar, așa cum spuneam la început, dincolo de ceea ce facem noi la București, e o bucurie foarte mare să vedem această atmosferă în foarte multe orașe ale țării.”

Informarea face tinerii să se implice

Președinta Asociației România pentru Viață a mai vorbit și despre alte activități ale organizației, cum ar fi un program de mentorat în desfășurare, început în septembrie 2025.

„După aproape nouă ani de lucru instituțional în cadrul Centrelor Roua și după 17 ani de activitate în total în sprijinirea femeilor în criză de sarcină, ne-am dat seama că e foarte mare nevoie de a încuraja, de a impulsiona comunitățile locale, de a forma oameni care să ajute la nivel local să deschidă noi centre”, a spus Alexandra Nadane.

„Scopul asociației este să contribuie la educarea, informarea publicului larg în ceea ce privește valoarea fiecărei vieți și sprijinul necesar pentru femeile în criză de sarcină.”

„Faptul că sunt adolescenți și tineri care își pun aceste întrebări și vor să se implice arată, până la urmă, și un rezultat al unor demersuri de informare și educare în direcția aceasta, prezente în societate”, a mai subliniat ea.

Despre Luna pentru Viață

Activități similare de sprijin pentru mame și familii și de informare și educare pro-viață au loc în toată țara pe parcursul lunii martie, desemnată Luna pentru Viață. Seria de manifestări va culmina în 28 martie cu Marșul pentru Viață, care anul acesta are tema „Solidaritate pentru amândoi” (mama și copilul ei nenăscut).

La București, Marșul pentru Viață începe la 11:30 pe esplanada cu statui de la Universitate și se desfășoară pe traseul Bld. Regina Elisabeta – Bld. Schitu Măgureanu – Parcul Izvor (unde se va încheia cu discursuri și concertul Live for Life).

Mai multe informații pe Facebook, la Marșul pentru viață București, și pe internet, la marsulpentruviata.ro.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene