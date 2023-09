Lucrare despre Peninsula Sinai publicată de o absolventă a Masterului de Turism de la Facultatea de Teologie din București

Andreea Amarandei, absolventă în anul 2018 a Masterului de Turism și Patrimoniu din cadrul Facultății de Teologie „Patriarhul Justinian” al Universității din București (FTOUB), a publicat la Editura Monitorul Oficial volumul On Moses footsteps: historical and touristic itinerary within Sinai (Pe urmele lui Moise. Itinerariu istoric şi turistic în Peninsula Sinai).

La bază o lucrare de disertație scrisă sub coordonarea pr. prof. univ. dr. Constantin Preda, decanul FTOUB, cartea semnată de tânăra autoare reprezintă o monografie turistică a Peninsulei Sinai, o lucrare remarcabilă de patrimoniu în care elementele de erudiție teologică se împletesc cu cele de cultură și civilizație, se arată pe site-ul Universității din București.

În complexitatea sa, Peninsula Sinai, teritoriu în care s-a desfăşurat ultima parte a Exodului, oferă unele din cele mai vechi şi frumoase peisaje din lume, precum şi unele dintre cele mai vechi lăcaşuri de cult, martore ale unor episoade ale istoriei religioase de început a umanității, în care se regăsesc în aceeaşi măsură creştini, musulmani şi evrei.

În 5 capitole bogat ilustrate ghidul prezintă itinerariul urmat de Moise şi de poporul lui Israel în Peninsula Sinai, Mănăstirea Sfânta Ecaterina – cronologia celor mai importante evenimente, amintirea sfinţilor pomeniţi în peninsulă şi în arealul mănăstirii, precum și alte situri istorice şi religioase de vizitat din zonă, conform Monitorul Oficial.

Sursă foto: unibuc.ro